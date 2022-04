Milei2023:confirmó que va a ser candidato y anticipó sus primeras reformas extremas de la economía

El diputado liberal Javier Milei confirmó que va a ser candidato a presidente en 2023. Y adelantó cuáles serían sus primeras medidas económicas si llega a la Casa Rosada.

El diputado Javier Milei confirmó que será candidato a presidente en 2023 y no descartó sumar a dirigentes del peronismo federal en su camino a la Casa Rosada. Además, adelantó cuáles serían sus primeras medidas en caso de llegar a la presidencia y aseguró que no sacaría los planes sociales.

El economista libertario afirmó que su candidatura presidencial para las elecciones 2023 es una «decisión tomada» y desterró la idea de que se trate de una «candidatura testimonial».

«Si fuera testimonial mi candidatura no estarían todo el tiempo haciéndome operaciones, viven haciéndome operaciones. Me acusan que a mí me financia (Eduardo) Eurnekian, lo cual es falso. Yo el 9 de diciembre renuncié a mi trabajo«, planteó ayer en diálogo con Radio Rivadavia.





Las 5 reformas que llevaría a cabo si llega a la presidencia

Javier Milei adelantó algunas de las medidas que llevaría a cabo en caso de llegar a la presidencia en 2023.

El diputado habló de una reforma del Estado que «implicaría una baja del gasto público para bajar los impuestos» y una reforma tributaria con la que «se van a sacar 160 impuestos y van a quedar solo 10«.

Milei aseguró que actualmente está trabajando con un diagrama de 8 ministerios, de los cuales «hay cuatro que ya están armados y funcionando en las sombras«. Algo similar había planteado el economista Martín Redrado semanas atrás. Estos son Economía, Bienestar Social, Infraestructura y Relaciones Exteriores.

El libertario también adelantó que mantendría a los beneficiarios de planes sociales porque «no son una manga de vagos, sino víctimas de políticos ladrones, del sistema». También dijo que serían los intendentes los encargados de administrarlos porque conocen «a la gente».

«La idea es que esos planes sirvan para capacitarte, reinsertarte en el mercado laboral, que tengan un formato acorde a cómo los liberales vemos el problema», añadió.

A su vez, esta mañana en diálogo con Radio Mitre, contó qué haría con las empresas estatales que hoy son deficitarias, como es el caso de Aerolíneas Argentinas.

Según aseguró Milei, la aérea hoy reporta pérdidas por u$s 2 millones diarios y acumula un pasivo de u$s 8 mil millones desde que el Gobierno retomó su control.

«El de Aerolíneas es uno de los casos más escandalosos. No debería estar en manos del Estado y yo la privatizaría. Pero discutamos la metodología: la empresa regalada es cara, además es absolutamente injusta porque pagan el déficit quienes no pueden volar en beneficio de quienes sí vuelan y de quienes están dentro de la empresa. Además, hay un entramado de sindicatos. Entonces yo le daría la compañía a los trabajadores y será problema de ellos si la saben manejar o no«, anticipó.

Paralelamente, explicó, en caso de ser elegido Presidente promoverá una política de cielos abiertos que permita una competencia total.

También mencionó una reforma del mercado laboral y una reforma monetaria y financiera.

En otras entrevistas, el diputado por La Libertad Avanza había anticipado su deseo de eliminar el Banco Central, con el fin de eliminar la creciente inflación: «El Banco Central nos roba 5 puntos del PBI con el impuesto inflacionario, que además tiene el agravante de que le pega entre 25 y 30 veces más fuerte a los más vulnerables», manifestó en una entrevista con la CNN.





Las posibles alianzas de Milei

Para llevar su plan adelante, el diputado se mostró abierto a incorporar referentes de otros espacios políticos. Con las aclaraciones pertinentes, destacó que está dispuesto a armar alianzas con «aquellos que estén dispuestos sinceramente a abrazar las ideas de la libertad».

En ese sentido, indicó que «habría lugar para el peronismo republicano, federal, menemismo y si los halcones quieren sumarse al proyecto liberal de La Libertad Avanza, también son bienvenidos».