Millonaria deuda de YPF: fracasó en su primer intento para reestructurar y deberá reformularla

Los acreedores no se presentaron a las llamadas para tratar una nueva oferta de canje de sus ONs

Golpe durísimo para la estructura de YPF: la petrolera estatal fracasó en su primer intento de reestructurar la deuda de casi US$ 6.300 millones.

Según detalla el diario Clarín, la compañía tenía previstas para el lunes la realización de siete asambleas, donde trataría con sus acreedores las características de la reestructuración que busca.

Pero ese intentó no prosperó. YPF comunicó a la Bolsa de Comercio que no pudo realizarlas.

“Debido a la falta de quórum necesario para sesionar, no fue posible abrir el acto en primera convocatoria y celebrar la misma”, comunicó la compañía.

Los acreedores esperan una nueva oferta por parte de la compañía, que aún no realizó comentarios. Se cree que YPF mejorará las ofertas en las próximas horas.

Para la compañía, la urgencia sería resolver un bono de US$ 413 millones que vence en marzo, y que el Banco Central no quiere que pague, ya que no le venderá los dólares.

Otro detalle no menor: la petrolera está tratando de renegociar sus vencimientos aún de más largo plazo