Mirtha Legrand contó el angustiante momento que Susana Giménez vive en Uruguay: “Por eso no vino a mi fiesta”

La diva de los almuerzos cumplió 96 años y lo celebró con una cena repleta de invitados famosos. Sin embargo, a su colega se le complicó viajar por un problema que atraviesa en su chacra de Punta del Este.

Mirtha Legrand festejó sus 96 años rodeada de sus seres queridos. Recibió en su casa a sus nietos, su hija Marcela y muchos personajes del mundo del espectáculo, aunque le faltó la visita deSusana Giménez, una de sus grandes amigas del medio. En diálogo con Intrusos, Chiquita explicó que a la diva se le hizo imposible viajar porque atraviesa un difícil momento en Punta del Este y alertó a los fanáticos.

“Susana me dijo que no puede venir porque tiene a su perra (Thelma) muy enferma. Seguramente, más tarde me llame para saludarme”, sostuvo. El animal se encuentra acompañado de la conductora y otras mascotas, como Rita, que se sumó a la manada durante la cuarentena por el coronavirus, en 2021.

Para Susana, sus compañeros de cuatro patas son muy valiosos. Los adora y cuida, pese a las grandes travesuras y los dolores de cabeza que le hicieron vivir. En varias ocasiones le comieron las plantas, rompieron objetos costosos y la tiraron al suelo de la emoción.

Susana Giménez está preocupada por la salud de su perra Thelma. (Foto: instagram/gimenezsuok)

Un febrero de terror: a Susana se le incendió la mansión en Miami

A principios de mes, la estrella de la TV se reportó en Instagram luego de que se viralizara que su casa de Miami había sido perjudicada por un incendio. “Gracias a todos los que se preocuparon por saber cómo estamos. Tuvimos en casa un cortocircuito eléctrico provocado por la lluvia y un enchufe del jardín. Por suerte nosotras estábamos despiertas y empezamos a sentir humo, llamamos a los bomberos y llegaron inmediatamente. Todo fue rápidamente solucionado. No sé cómo trascendió, pero gracias a Dios no fue más que un susto. ¡Besos!”, escribió junto a una imagen de la propiedad.

Susana Giménez emitió un comunicado para aclarar cómo fue el accidente en su hogar. (Foto: Instagram / gimenezsuok).

Poco después, se enteró de que Ricardo Biasotti, el exmarido de Andrea Del Boca, la demandaría por una cifra millonaria. El abogado del empresario explicó que su representado decidió iniciarle acciones legales por sus dichos durante una entrevista que le hizo a la actriz en su programa de televisión. “Fueron 36 minutos en horario central de un domingo en donde se lo trató de abusador, violador, violento, loco, raro. Se dijo que había que ir a buscarlo con un fallo. Todo eso lamentablemente fue avalado por Telefe en las mediaciones. Ellos lucran con esto”, indicó.

Susana Giménez fue demandada por Ricardo Biasotti (Foto: Instagram / gimenezsuok – Captura eltrece)

En cuanto a los perjuicios que tuvo que enfrentar su cliente a causa de la denuncia de abuso sexual de Anna Chiara, agregó: “Perdió su trabajo, tuvo grandes consecuencias económicas, insultos, escraches, condena social”. Al ser consultada por el tema, Susana se mostró completamente desconcertada. “¿Quién es? ¿Qué pasó? Yo acabo de llegar, no sé nada. A mí no me gusta hablar de los demás, cada cual tiene su vida. Yo no lo conozco”, dijo en A la tarde (América).