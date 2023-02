Mirtha Legrand, muy emocionada en su cumpleaños: “La gente me demostró como nunca su amor y su cariño”

En diálogo con TN de Noche, la diva se mostró feliz por un nuevo aniversario y contó que organizó un gran festejo. Además, analizó la actualidad del país y aseguró que quiere a todos los candidatos a presidente en su mesaza.

En el día de su cumpleaños, Mirtha Legrand conversó con TN de Noche y tocó absolutamente todos los temas. “Estoy muy bien por suerte, espléndida”, dijo al comienzo de la charla que mantuvo con Franco Mercuriali y Javier Fabracci.

La diva se mostró muy feliz por cómo se encuentra en esta etapa de su vida y adelantó que prepara un gran festejo. “Va a ser un día muy agitado, pero lindo. Jamás imaginé llegar a esta edad y estoy muy agradecida a la vida, a mis amigos y a mi familia”, dijo.

Y agregó: “Tengo cantidades de llamados como el de mi queridísima amiga Graciela Borges. A todos los que me llaman, les digo ‘estoy en TN, estoy en TN’”.

Además, reveló cómo se prepara para recibir a sus invitados: “Mañana tengo gente a la noche, seremos unas 45 personas. Brindamos, algunos me traen regalos, a pesar de que les digo que no hagan. (…) Y como siempre hacemos, a los periodistas que me esperan en la puerta y me sacan foto les damos una copa de champaña”.

El fin de semana Mirtha Legrand estuvo presente en el Multiteatro y fue ovacionada por el público. (Foto: Prensa de Tom, Dick & Harry)

A sus 96 años, la gran diva de la televisión y estrella de la época dorada del cine nacional valora la vigencia en el mundo del espectáculo y la admiración que despierta en distintas generaciones.

“Este año, la gente me demostró como nunca su amor y su cariño. Estoy viviendo momentos muy emotivos y felices. Nadie me falta el respeto, todos son muy cariñosos y afectuosos conmigo. Llegar a esta edad y tener este caudal de público es emocionante”, destacó.

Mirtha Legrand junto a su nieta, Juana Viale. (Foto: Prensa eltrece)

Lo más emotivo fue cuando se refirió a sus seres queridos. Más allá de estar agradecida de estar rodeada por su hija y sus nietos, no pudo evitar emocionarse cuando mencionó a su hermana gemela Goldy, que murió el 1 de mayo de 2020. “Yo soy llorona, no puedo evitar llorar al recordarla”, remarcó.

Mirtha Legrand habló de la posibilidad de que los candidatos a presidente vayan a su mesaza

Una buena parte de la entrevista giró en torno a uno de los temas más importantes para los argentinos: las elecciones presidencial. “Es un año electoral muy interesante, ya empiezan las candidaturas. Mañana se presenta Horacio Rodríguez Larreta”, señaló Mirtha Legrand. En ese sentido, dijo que se imagina a Mauricio Macri como candidato a pesar de que el exmandatario todavía no se manifestó al respecto.

“La Chiqui” sostuvo que le gustaría que los candidatos dejen atrás sus diferencias y que colaboren para que los argentinos estén mejor. “Vivo la situación como todo el mundo, con angustia y preocupación. Esperando que las cosas cambien, que no haya tanta miseria y tanta hambre. Quiero que volvamos a ser la Argentina de antes. Necesitamos querernos un poco más y que termine esta grieta espantosa”, reflexionó.

Mirtha Legrand sostuvo que se imagina a Mauricio Macri como candidato a presidente. Además, adelantó que este año quiere a los políticos del oficialismo y la oposición en su mesaza. (Foto: Prensa eltrece)

Por otra parte, adelantó que le gustaría que todos los candidatos vayan a su mesaza y que va a hacerles lo que mejor sabe: preguntas picantes. “Siempre hay que sacarles la verdad, aunque nunca la digan. ¡Qué difícil es ser político en Argentina, no sé cómo será en otros países!”, sentenció.