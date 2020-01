Mirtha Legrand trató de borracha a Lucía Celasco

2020-01-05

La conductora se refirió al incidente de la nieta de Susana Gimenez en Punta del este: «No se si la chica estaba en sus cabales o si había tomado algo».

El 2020 empezó movido para la familia de Susana Giménez. Su nieta, Lucía Celasco, protagonizó un violento episodio a la salida de un boliche de Punta del Este que derivó en una denuncia en su contra y duras acusaciones mediáticas. Ahora fue Mirtha Legrand, íntima amiga de la diva de los teléfonos, quien se refirió al tema.

“Estuve hablando con Susana. Le mandé un mensaje de WhatsApp. No le comenté el tema, nada más le mandé un abrazo y ella me mandó otro”, contó la Chiqui en una entrevista telefónica con El run run del espectáculo (Crónica HD). “No sé qué le ha pasado a esta chica, no la conozco”, señaló la conductora.

“¿Tenés una opinión formada?”, insistió Lio Pecoraro, conductor del ciclo junto a Fernando Piaggio. “No, no. Bueno, se habrá extralimitado esta chica. No sé si estaba en sus cabales o si había tomado, como dicen los otros señores. No sé francamente cómo estaba porque no lo vi. Viste que en el video no se ve cuando ella insulta y demás, pero yo pienso en Susana y en el mal rato que debe haber pasado. Muy feo”, aseveró Mirtha Legrand.