Misterio e hipótesis de crimen en Pinamar: bajó a abrir y la encontraron muerta en el techo del ascensor

La declaración de una de las testigos presente en la madrugada del domingo en el edificio céntrico de Pinamar dio un giro en la investigación, ya que ahora las miradas están puestas en un hombre que bajó con la joven fallecida

Una joven de 25 años fue encontrada muerta este fin de semana en un edificio ubicado en el centro de Pinamar, tras caer desde un décimo piso hasta el techo del ascensor cuando se disponía a bajar a abrirle a un grupo de invitados.

La víctima es Alicia Sánchez, de 25 años, y la investigación dio un vuelco este lunes tras la declaración de una de las testigos. Hasta el momento, se investigaba el caso como un accidente, pero las palabras de una de las adolescentes presentes en el edificio podrían cambiar el eje de la causa.

Todo comenzó cuando, cerca de las 4 AM del domingo, sonó el timbre en una reunión familiar que se desarrollaba en un edificio céntrico de la ciudad costera: era un grupo de invitados, a los que Alicia Sánchez bajó a abrir en compañía de otra persona, de nombre Pablo, y dueño del departamento.

“Alicia y el dueño de la casa, Pablo, salieron juntos del departamento para ir a abrirle al grupo”, declaró ayer ante la Justicia una mujer que estuvo en la misma reunión con la víctima. El relato de esta testigo fue revelado por el sitio Pinamar24 y dejó atrás la hipótesis del accidente.

Según contó esta joven al fiscal que investiga el caso, pocos minutos después volvió Pablo pero lo hizo sin Alicia y sin los invitados a los que supuestamente había ido a recibir. Casi en simultáneo, volvió a sonar el timbre con insistencia y el resto de los presentes empezó a recibir mensajes de la gente que seguía esperando en la entrada del edificio.

En ese momento, siempre según los dichos de la mujer, el anfitrión volvió a incorporarse y sin decir palabra salió nuevamente del departamento. Como eran varios los invitados que recién llegaban, uno de ellos propuso dividirse y subir por los dos ascensores del edificio, a lo que Pablo se opuso rotundamente. “No, por el otro ascensor no. Vamos por este que se la re banca”, habrían sido sus palabras.

Pese a que el hombre no demostraba ninguna inquietud, entre las personas que subieron con él se encontraba el hermano de Alicia y él fue quien encendió la alerta cuando entró al departamento y no la vio. “Mi hermana me dijo estoy bajando a abrir, dónde está mi hermana”, preguntaba el joven preocupado, hasta que todos decidieron salir a buscarla

Fue entonces cuando la verdad se reveló de una manera macabra. “Un grupo subió al ascensor que hasta ese momento no habían usado”, relató. Y aseguró: “Se ve que el cuerpo se trabó en el segundo piso. Ahí empezó a caer la sangre adentro (del elevador)”.

La testigo, en shock, abandonó el edificio en medio de los gritos y las escenas de pánico que se sucedieron cuando todos entendieron que Alicia estaba muerta. Se fue por la conmoción de la noticia, pero también porque tuvo miedo.