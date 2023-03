Mobile World Congress 2023: teléfonos enrollables, taxis voladores, perros robots y otras innovaciones del año

La tecnología 6G también se destaca entre las novedades del Congreso de tecnología más grande del mundo

El Mobile World Congress (MWC) de Barcelona volvió con fuerza y, por primera vez, sin restricciones después de la pandemia. Esperan que más de 80 mil personas pasen por una de las ferias tecnológicas más importantes del mundo en la que las empresas tecnológicas adelantan sus principales lanzamientos.

Entre las grandes novedades de la feria se pueden ver teléfonos hiperresistentes con pantallas flexibles e incluso enrollables, prototipos de taxis voladores, autos de lujo para seguridad e incluso un anticipo futurista de lo que será el 6G para la conectividad en 2030.

¿Un teléfono enrollable? No, varios

Lenovo, Motorola y Oppo son tres de los fabricantes que presentaron teléfonos y computadoras con pantallas flexibles o enrollables. (Video: TN/Francisco Anselmi)

Lenovo, Motorola y Oppo son tres de los fabricantes que presentaron teléfonos y computadoras con pantallas flexibles o enrollables.

La multinacional china Lenovo, que es propietaria de Motorola, expuso en su stand un teléfono y una notebook portátiles que son totalmente normales a primera vista. Pero después de activar un interruptor que tiene en su borde derecho, la pantalla crece verticalmente hasta duplicar su altura.

Todavía no tienen fecha ni precio de lanzamiento, pero la compañía deja en claro hacia dónde quiere enfocar el desarrollo de sus próximos productos.

El taxi volador, ideal para evitar el tráfico

La surcoreana SK Telecom desplegó un prototipo de su taxi aéreo que tiene planeado lanzar al mercado en 2025. (Video: TN/Francisco Anselmi)

La surcoreana SK Telecom desplegó un prototipo de su taxi aéreo que tiene planeado lanzar al mercado en 2025. Pero no es sólo una iniciativa privada, sino que el gobierno surcoreano quiere introducir los taxis aéreos como servicio comercial para 2025. El vehículo es eléctrico, no generaría un gran impacto en el medio ambiente, a diferencia de los helicópteros, por ejemplo.

El mejor amigo del hombre, pero metálico

El mejor amigo del hombre ahora es de metal. La firma china Unitree presentó un perro robot capaz de correr a 17 kilómetros por hora. Tiene 5 cámaras y 3 sensores hipersónicos que le permiten reconocer a humanos e interactuar con ellos. Valen más de U$S2700. La firma china Unitree presentó un perro robot capaz de correr a 17 kilómetros por hora. (Video: TN/Francisco Anselmi)

6G: anticipan que llegará en 2030

Suena futurista para un país como la Argentina, pero uno de los grandes ejes del Mobile es el comienzo de las conversaciones en torno al 6G. Algunas empresas ya están trabajando en una conectividad de la próxima generación y creen que podrán verse adelantos para 2025 y un pleno funcionamiento para 2030.

¿Para qué servirá? Aseguran que mejorará la relación sensitiva entre los dispositivos y los usuarios y, probablemente, sume inteligencia artificial para dar un mejor servicio. La empresa china Huawei presentó una fase intermedia, el 5.5G, la base de lo que será la próxima generación en interconectividad. Aseguran que habrá productos con esta tecnología en los próximos dos años.

Esperan que más de 80 mil personas pasen por una de las ferias tecnológicas más importantes del mundo. (Foto: TN/Francisco Anselmi)

“El 5.5G es un paso intermedio, una tecnología de la que se empieza a hablar, entonces se empieza a utilizar ciertas características, funcionalidades que se van a poner en el 6G para el 5G. Y eso lo transforma en algo un poco más avanzado”, asegura Juan Bonora, Vicepresidente de Huawei Argentina.

En cuanto a la Argentina, de acuerdo a fuentes de la industria, se espera que en los próximos meses el Gobierno licite los pliegos para la subasta del nuevo espectro que será utilizado 100% para el 5G.

“Las ventajas son mayor velocidad de transmisión, va a permitir usar la conexión inalámbrica para más actividades, por ejemplo el gaming en la nube. Va a traer menor latencia, que es el tiempo que tarda la información en ir de un punto a otro; y por último permitirá tener más cosas conectadas”, asegura Bonora, acerca de las ventajas que traerá la implementación del 5G en la Argentina.