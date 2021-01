Momento incómodo en vivo: un entrevistado le preguntó a Federico Seeber si sale con Carina Zampini

Ocurrió en medio de un móvil en el puerto de Mar del Plata. En el piso del noticiero no podían parar de reír.

Aunque los rumores fueron desmentidos en varias oportunidades, el rumor de un romance entre Federico Seeber y Carina Zampini sigue en el imaginario colectivo. Este viernes, durante un móvil en el puerto de Mar del Plata, un entrevistado aprovechó la oportunidad para preguntarle en vivo al conductor de eltrece. Al escuchar la consulta, sus compañeros de piso no pudieron contener la risa, mientras que él logró salir airoso de la situación.

En un temporada atípica por las restricciones del coronavirus y después de varios días soleados en la Costa, la corresponsal de NotiTrece mostró una opción para que los turistas no dejen de disfrutar de las vacaciones: ir a comer al puerto. Por eso, hizo un repaso por los precios del menú y habló con un grupo de personas que estaba almorzando en ese lugar.

Al entrevistar a una pareja, el hombre aprovechó para saludar a las figuras del canal, pero al enterarse de que estaba conduciendo Seeber lanzó una pregunta sin filtro: “¿Fede está con Carina o no?”.

Enseguida todos en el piso estallaron y no pudieron contener la risa. El periodista también se mostró divertido y evitó responder excusándose en que fallaba la comunicación: “Sé nos está cortando, no tengo retorno, no se escucha. Vamos a volver en un rato”. De manera automática, le dijo a la movilera: “Vos y tu connivencia con el productor ejecutivo de este segmento, ¿hubo alguna previa, algún guion ahí?”. Pero Analía negó esa posibilidad: “Nada, cero, solo le dije que íbamos a comer al puerto”.

Marcelo Fiasche salió en defensa de su compañero e insistió en que en realidad alguien le había pasado la pregunta al entrevistado. En tono cómplice, Seeber le advirtió a la corresponsal de Mar del Plata: “Decí que yo tengo alguna data del detrás de cámara y de lo que el productor habla con vos, pero voy a ser muy piadoso y no voy a decir absolutamente nada”.

A modo de cierre, concluyó sin perder el humor: “Nos hemos transformado súbitamente en un programa de otro horario, de otro tinte”. Y despidió a la movilera entre reproches: “Ana, después de este comodísimo momento que me hiciste vivir, estoy tan relajado, tan tranquilo. Me encanta exponer este tipo de cosas públicamente. Por ahí en un ratito volvemos”.

Fiasche y Nazarena Di Serio abandonaron el estudio estallados de risa. Mientras que Silvia Martínez y Alejandra Peñalva se quedaron haciéndole compañía antes de ir al corte.