Monotributo 2022 actualizado: nuevas categorías, montos y topes

Nueva Tabla Monotributo 2022: una por una, el detalle de todas las categorías, escalas, topes de facturación y las cuotas mensuales que deben pagarse |

El Senado convirtió en ley el Alivio Fiscal para monotributistas y autónomos. La norma, aprobada por unanimidad, fija una nueva escala que beneficia a 4,5 millones de monotributistas.

En este artículo te vamos a detallar cómo quedan las categorías, los montos y los topes del Monotributo 2022.

Puntualmente, las categorías A, B, C y D del Monotributo 2022 tienen un aumento del 60% y el resto del 29,12%.

¿Cómo queda el Monotributo 2022?

A continuación, cómo quedaron los topes de facturación por categoría:

Categoría A $748.382,07

Categoría B $1.112.459,83

Categoría C $1.557.443,75

Categoría D $1.934.273,04

Categoría E $2.277.684,56

Categoría F $2.847.105,70

Categoría G $3.416.526,83

Monotributo 2022: categorías, montos y topes

¿Cuáles son las categorías del Monotributo?

La nueva escala entró en vigencia a partir del 1 de julio de 2022:

Fuente: AFIP – Ignacio Barrios

¿Cuánto paga la categoría D del Monotributo 2022?

La categoría D del Monotributo paga $5.025,96 mensuales para prestación de servicios y $4.907,34 mensuales para venta de cosas mueble.

Monotributo: últimos cambios

Los principales cambios que afectan al Monotributo 2022 y a sus categorías son los siguientes:

Actualizar la facturación de monotributistas para evitar cambiar de categoría y pagar mayores cuotas

Aumentar el 60% el monto tope para las categorías A, B, C y D

Eliminar el pago del componente impositivo para las categorías A y B.

Cómo pagar el Monotributo

Vale tener en cuenta que todas las categorías del Monotributo deben utilizar exclusivamente medios electrónicos para el pago de sus obligaciones.

Sólo podrán utilizar el pago presencial los pequeños contribuyentes inscriptos en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, los asociados a cooperativas de trabajo y los adheridos al Régimen de Inclusión Social y Promoción del Trabajo Independiente.

¿Qué necesito para pagar el Monotributo en Pago Fácil?

La cuota del Monotributo la podrás abonar en las ventanillas de los locales de Pago Fácil, Rápipago, etc., con tarjeta de débito y crédito. Para ello. tenes que presentar la credencial de pago de Monotributo. También podés pagar por teléfono (0810-345-7274) en el caso de Rápipago, informado CUIT y CBU.

Cómo pagar el Monotributo

¿Cómo pagar Monotributo por Pago Fácil Online?

Se debe ingresar a la https://www.pagofacil.com.ar/ y tramitar el pago del Monotributo a través del servicio online.

¿Cómo generar un VEP para pagar el Monotributo?

Con el uso de Volante Electrónico de Pago (VEP) también podés consultar el estado de tu deuda y cancelar el Monotributo en forma gratuita.

A continuación, los pasos a seguir:

Entrá al Acceso con Clave Fiscal de la AFIP e ingresá tu número de CUIT/CUIL/CDI y tu Clave.

con de la AFIP e ingresá tu número de CUIT/CUIL/CDI y tu Clave. El sistema desplegará en pantalla la lista de servicios de AFIP que tenés habilitados. Seleccioná Presentación de DDJJ y Pagos.

En el menú de la izquierda de la pantalla elegí la opción VEP desde Deuda que se encuentra bajo el título Pagos.

desde Deuda que se encuentra bajo el título Pagos. Tras ingresar tu número de CUIT/CUIL y presionar Ver Consulta, el sistema desplegará a continuación los períodos que adeudás del Monotributo. Desde aquí también podrás seleccionar los que desees pagar, tildando el recuadro ubicado a la izquierda de cada período y presionando el botón Generar VEP, para seguir el trámite de pago habitual.

¿Cómo pagar Monotributo por débito?

Esta modalidad te permite realizar los pagos sin necesidad de concurrir a la entidad de cobro.

Débito automático en cuenta bancaria: Para solicitar la adhesión del débito automático en tu cuenta bancaria en pesos, tenés tres alternativas:

Dirigirte al banco y solicitar allí la adhesión al servicio.

Realizar la adhesión al débito automático por teléfono llamando al 0810-345-7274.

Hacerlo directamente desde el Portal de Monotributo, ingresando con su clave fiscal, en la solapa «Pagos».

Monotributo: cómo pagar por débito

Monotributo: formas de pago alternativas

Tarjetas de crédito: Podés realizar el pago telefónico o adherir al débito automático utilizando los números que te facilitamos a continuación:

Argencard – MasterCard – (011) 4340-5665

Cabal – (011) 4319-2550

Visa – (011) 4378-4499

Además, si utilizas tarjeta VISA, podés pagar o adherirte al débito automático en el sitio web http://www.visa.com.ar/ También tenés la posibilidad de realizar el pago por MasterCard en www.masterconsultas.com.

Internet: Tenés que ingresar con tu clave fiscal y generar el volante electrónico de pago –VEP- a través del servicio CCMA – Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos, donde se especificará la obligación a cancelar y los datos correspondientes a CUIT, período, impuesto, concepto, subconcepto e importe. Luego, a fin de abonar el VEP, deberás acceder a la entidad de pago y seleccionar la opción «Pagos AFIP». El pago podrá efectuarse en forma inmediata tras la generación del VEP.

Homebanking Link: A fin de utilizar este servicio, previamente deberás concurrir con tu tarjeta de débito a cajeros automáticos que sean de la misma red que dicha tarjeta, para obtener la clave de acceso.

¿Cómo pagar Monotributo por débito?

Red Banelco: Para utilizar este servicio, deberás seleccionar la opción «otras operaciones», para obtener la clave de acceso. Luego podrás realizar los pagos ingresando a la página http://www.pagomiscuentas.com

Portal de Pagos de Provincia NET: a través de esta plataforma, podrás pagar cualquier tipo de impuesto que abonabas en un puesto de cobranza presencial.

Primero debes registrarte, creando un usuario y una contraseña. Una vez logueado tendrás la opción de realizar «Pagos con factura» (en caso de poseer un código de barras) o «Pagos sin facturas». En esta última opción deberás detallar el servicio que deseas abonar, indicando los datos solicitados. Es importante destacar que los pagos serán efectuados mediante tarjeta de débito de cualquier banco.

Mercado Pago: Desde cualquier dispositivo electrónico que tenga la aplicación de Mercado Pago o desde la página WEB de Mercado Pago.

Billetera electrónica: únicamente para cancelar obligaciones propias, no de terceros. Para poder utilizar este medio de pago tenés que ingresar al servicio «Sistema de Cuentas Tributarias», opción «Transacciones» y seleccionar «Billetera Electrónica AFIP». Las obligaciones incumplidas se agruparán por período fiscal (capital + interés). Si al momento del pago las obligaciones del mes en curso no vencieron, también se mostrará el período fiscal para que lo pagues en tiempo y forma. Recorda que solo es posible cancelar el monto que muestra billetera y que los importes NO son editables.

Recordá que si ya no necesitás estar inscripto en Monotributoporque cambiaste de actividad, o porque ya no estás trabajando bajo ese régimen, es necesario que tramites la baja en el impuesto.

Se trata de un trámite muy simple, que te evitará problemas futuros. Una vez realizada la baja, caduca tu obligación de pagar. Mientras estés dado de alta como monotributista, la AFIP esperará el pago mensual de tu cuota.