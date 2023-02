Monotributo Tech: cuáles son los puntos débiles del proyecto para crear un nuevo régimen simplificado

El proyecto que impulsa Massa comenzó a debatirse se en el Congreso. La oposición sugiere cambios para avanzar con su tratamiento y aprobación

Para incentivar el ingreso de divisas a la Argentina, el oficialismo ya puso en marcha el análisis del proyecto impulsado por el Ejecutivo que establece un régimen simplificado y un régimen cambiario para pequeños contribuyentes tecnológicos. Conocido como Monotributo Tech, el monotributo tecnológico es una especie de luz al final del túnel para el gobierno nacional; que se las ingenia con nuevas ideas ante la falta de dólares.

Así las cosas, funcionarios del ministerio de Economía y la AFIP aterrizaron el pasado miércoles en el Congreso Nacional y frente a los legisladores que integran la Comisión de Presupuesto y Hacienda detallaron que se trata del proyecto Mono-Tech. Sin embargo, la presentación no dejó conforme a la oposición, que asegura le encontró «falencias» y «baches» al texto enviado por el ministro Sergio Massa y sugiere una serie de cambios para poder acompañar el proyecto que califican de «parche».

En esa reunión de Comisión expusieron el subsecretario de Financiamiento y Regulación de la Economía del Conocimiento, Eduardo Kutner, la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini y el subdirector de Recaudación General de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), José Bianchi.

Todos coincidieron con que el proyecto tiene como fin «fomentar la exportación de conocimiento y talento argentino» y establecer un marco normativo a los sectores de la economía del conocimiento; no obstante, la oposición descree y considera que la iniciativa es netamente «una acción desesperada por liquidar divisas».

«Se establece un régimen tributario integrado y simplificado («Mono-Tech») relativo al impuesto a las ganancias, al impuesto al valor agregado y al sistema previsional, destinado a los Pequeños Contribuyentes que realicen actividades de la economía del conocimiento enunciadas en el artículo 2º de la Ley N° 27.506 del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento y sus modificaciones y/o efectúen cualquier tipo de prestación de servicios, deben tratarse de actividades desarrolladas en el país cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el exterior», dice el proyecto que impulsa el superministro, y agrega que el objetivo es que los pequeños contribuyentes tecnológicos tengan un esquema «ágil y sencillo» para tributar en el país y, así, generar un incentivo para que opten por ingresar las divisas a la Argentina y eviten recurrir a mecanismos de opacidad fiscal en el exterior.

Proyecto Monotributo Tech: nueva reunión, dos dictámenes

Aunque el oficialismo acelera el debate y análisis del proyecto Mono-Tech para su pronta aprobación, la oposición ya avisó que es probable que emitan un dictamen de minoría con las modificaciones que aspiran se realicen al texto presentado para poder apoyar la idea. De todos modos, además de la reunión informativa del último miércoles, la semana próxima se llevará a cabo un nuevo encuentro, en el que invitarán al secretario de Economía del Conocimiento, Ariel Sujarchuk, en el que se anunciarán los cambios a implementar en el texto original según las recomendaciones de los diputados.

Con críticas de la oposición, Diputados ya debate el proyecto Mono-Tech de Massa.

«Entiendo que va a haber acompañamiento del oficialismo respecto a un dictamen de la mayoría con el proyecto tal cual fue elevado por el Ejecutivo… y probablemente por parte de la oposición haya un dictamen de minoría con las modificaciones que hemos planteado en la reunión de comisión», dijo en diálogo con iProfesional el diputado nacional e integrante de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Matías Tacceta (PRO).

Para el legislador por Chubut, la idea que impulsa Massa no generará crecimiento en la cantidad de empleos del sector -como promete el Gobierno-, sino que «lo que busca es solucionar uno de los problemas que tenemos hoy en día con la liquidación de divisas». Incluso, cree que el Mono-Tech inicialmente formaba parte de la normativa del Monotributo en general, pero luego el Ejecutivo decidió separarlos y presentar un proyecto aparte.

«Lo que están buscando es solucionar el problema cambiario que tenemos en nuestro país, la diferencia de cotización y la brecha de los distintos dólares y el dólar oficial, que hace que quienes trabajan en el exterior no les convenga ingresar las divisas. Por eso ahora presentan este proyecto, que es una especie de parche al monotributo», añadió el diputado Taccetta.

A su vez, la oposición sembró dudas respecto a la implementación de la normativa, que a juicio de algunos legisladores de JxC, presenta diversas inconsistencias.

«Con este proyecto se generan varias dudas, el texto tiene muchos ‘huecos’, por ejemplo, el régimen que proponen sólo contempla una única causal de exclusión y no indica cuál es el lapso de tiempo por el que no puede el contribuyente regresar al Mono-Tech», dijo.

Al mismo tiempo, detalló que en la redacción del texto presentado por el Ejecutivo tampoco explica nada respecto a la recaudación y coparticipación, «el texto no dice nada sobre la coparticipación de los impuestos; por ejemplo, en el caso del monotributo el 70% va a la ANSES y el 30% se coparticipa a los municipios; y en este proyecto de ley, dado a que no se establece cual es la designación de lo recaudado por el impuesto Mono-Tech, entendemos que el 100% del impuesto se coparticipa a las distintas jurisdicciones provinciales», describió.

El diputado nacional, Matías Tacceta, aseguró que el nuevo régimen Mono-tech. es un «parche».

Régimen similar al del Banco Central: la oposición pide explicaciones

En ese sentido, el diputado adelantó a iProfesional que sugerirá modificaciones respecto a los causales de exclusión del régimen presentado, y, por otro lado, solicitó explicaciones a las autoridades de la AFIP y el BCRA, respecto a una medida «muy parecida a lo del Mono-Tech» aplicada en el 2022, que hasta la fecha se desconoce cuál fue la efectividad de ese régimen.

En concreto, se refiere a la creación que en junio del 2022 el Banco Central de la República Argentina llevó adelante:un régimen de disponibilidad de divisas para exportadores de servicios, en la que las personas que exportan servicios podían disponer de hasta 12.000 dólares anuales en cuentas en entidades financieras locales sin requisito de liquidación en pesos.

«Las personas humanas podrán cobrar hasta 12.000 dólares por año en sus cuentas en la Argentina por los servicios prestados a no residentes. La condición para usar este mecanismo es que no adquiera divisas a través del sistema financiero (concertado ventas de títulos valores con liquidación en moneda extranjera 90 días antes de la acreditación de los fondos y se comprometan a no realizarlo por los 90 días subsiguientes). Los ingresos por encima de dicho monto deberán ser liquidados.

Las personas jurídicas podrán obtener una «certificación de aumento de ingresos por cobros de exportaciones de servicios en el año 2022″ para ser exclusivamente destinada al pago de remuneraciones de sus trabajadores por hasta el mínimo entre 50% del aumento de las exportaciones de servicios en el acumulado de 2022 respecto de la totalidad del año 2021; y 20% de las remuneraciones brutas para lo que resta de 2022», describe la medida del BCRA.

En ese contexto, el legislador Tacceta aspira a conocer la efectividad -o no- de la medida y por qué sí funcionaría ahora con la creación de una ley como la de Mono-Tech.

«Esto es solamente un parche, no es la solución de fondo, lo mejor es trabajar en poder tener un solo tipo de cambio y eso solucionaría gran parte de los problemas de los distintos sectores económicos del país», cerró el legislador nacional.

Otra de las cuestiones tiene que ver con las ganancias obtenidas por menores de edad, dedicados generalmente al gaming.

Menores de edad: el factor clave en el nuevo régimen Mono-Tech

Por último, otra duda que surgió en la reunión de Comisión en Diputados fue respecto a si menores de 16 años podrían inscribirse en el Mono-Tech. La inquietud la sembró la diputada nacional Germana Figueroa Casas (PRO), que puso como ejemplo el caso del chico de 13 años que obtuvo ganancias en dólares por deportes electrónicos.

Se trata de Thiago «King» Lapp, un agentino que en el 2019 ganó 900 mil dólares en el Mundial del videojuego Fortnite. Y, al mismo tiempo, lamentó que el Ejecutivo esté impulsando un nuevo proyecto debido a las propias restricciones cambiarias que existen y aplica el propio Gobierno. «Generamos restricciones, pero después creamos ventanitas de estas restricciones», ironizó.

La duda de Figueroa Casas respecto a los menores de edad y los videojuegos se da debido a que el proyecto estipula que en el nuevo régimen quedan comprendidos los ingresos derivados por el ejercicio de «eSports» o deportes electrónicos, entendiendo por tales a las muy difundidas competiciones organizadas a nivel profesional, multijugador y de diferentes disciplinas de videojuegos con acceso desde diferentes dispositivos y plataformas de forma online u offline, «contemplando así el tratamiento tributario integral de dichas prestaciones de vanguardia en nuestro país y en el mundo», reza el texto.