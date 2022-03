Morales atacó a Macri tras sus dichos sobre Menem:“Rechazamos las políticas neoliberales”

El expresidente declaró más temprano que el riojano “será cada vez más recordado” por “unir a los argentinos” y el gobernador de Jujuy lo cruzó horas más tarde

Gerardo Morales expresó en redes sociales un descargo tras los dichos de Mauricio Macri sobre Carlos Saúl Menem. En una entrevista para Radio Mitre de Córdoba, el expresidente aseguró que el exmandatario de la década de los ´90 “será cada vez más recordado” por haber unido a los argentinos en vez de separarlos.

“La UCR es un partido democrático, no una empresa. Tenemos dirigentes políticos, no CEOs. Estamos construyendo un programa político federal, no uno de negocios. Queremos que las cuentas cierren, pero con un pueblo que tenga trabajo, salud, educación y seguridad”, comenzó expresando Morales en su cuenta de Twitter.

La UCR es un partido democrático, no una empresa. Tenemos dirigentes políticos, no CEOs. Estamos construyendo un programa político federal, no uno de negocios. Queremos que las cuentas cierren, pero con un pueblo que tenga trabajo, salud, educación y seguridad. (+) — Gerardo Morales (@GerardoMorales) March 25, 2022

“Ponemos por delante los valores republicanos, la justicia social, la libertad, la igualdad y los Derechos Humanos. Estamos construyendo un programa que saque a la Argentina de la alternancia retrógrada”, continuó ampliando.

El hilo de Twitter dura cinco publicaciones en total, en las cuales el gobernador de Jujy expone las principales ideologías de la UCR y sus convicciones.

Finalmente, el tweet final es el más punzante y el que parece darle sentido a toda la secuencia. “Rechazamos las políticas neoliberales implementadas por el menemismo en los 90 que hoy reivindican algunas voces de la política argentina. Estás medidas destruyeron nuestro aparato productivo, nos hicieron más pobres y terminaron con la esperanza de nuestro pueblo“, sentenció.

En #Jujuy ya hemos dado pasos concretos en ese sentido: litio, energía solar y cannabis medicinal. Necesitamos una agenda 2030 innovadora, desarrollista y federal para insertarnos como país en la escena mundial, no volver a recetas viejas que ya fracasaron.(+) — Gerardo Morales (@GerardoMorales) March 25, 2022

Evidentemente, la declaración de Macri no cayó bien en algunos sectores de la oposición nacional y Gerardo Morales es el primer dirigente que lo hace notar públicamente.