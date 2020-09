More Rial subió la apuesta contra Gladys La Bomba Tucumana: “Le vamos a embargar el sueldo del Cantando”

Alejandro Cipolla confirmó que va a avanzar con la denuncia por “discriminación” que le inició a la cantante de cumbia.

El abogado de Morena Rial, Alejandro Cipolla, confirmó que va a seguir adelante con la denuncia por “discriminación” en contra de Gladys La Bomba Tucumana, tras haber realizado un comentario hiriente sobre la mediática.

Todo comenzó en agosto pasado cuando la cantante de cumbia reveló en el programa de Jorge Rial todas las expresiones de bullying que recibió a través de las redes a lo largo del tiempo.

“Empanada de esto, negra villera, sucia, pata sucia, ladrona, el único tema que tenés (por ‘La pollera amarilla’) gorda, cerda, sos la mamá de Morena Rial…”, enumeró, sin considerar que se encontraba delante de su padre.

A raíz de esto, la mediática instruyó a su abogado para que le iniciara una demanda a la artista por discriminación, lo que provocó la reacción angustiada de Gladys: “No tengo plata, voy a tener que ir presa”, manifestó la cantante en una entrevista.

“Vamos a hacer una denuncia contravencional en la Fiscalía de Discriminación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. No hay penas de prisión: hay multas y resarcimiento económico. Y después, en todo caso, tendrá que hacer algún tipo de tarea comunitaria o algo por el estilo”, empezó explicando Cipolla sobre la demanda presentada contra La Bomba.

Y prosiguió: “Vamos a solicitar 200 mil pesos en esta instancia. Si nosotros no podemos conciliar este acuerdo, vamos a pedir que se le aplique la sanción. Ahí sí, la vamos a llevar ante la Justicia de la Nación, con una querella penal, por Calumnias e Injurias. Y, a posteriori, le vamos a iniciar una demanda civil por Daños y Perjuicios. Porque, a raíz de los dichos de ella que se viralizaron, se generó una catarata de mensajes discriminatorios hacia Morena que sigue hasta el día de hoy. Así que le generó un daño tremendo”, manifestó el letrado, en diálogo con Teleshow.

Por último, Cipolla se refirió al comentario de la artista manifestando que no tenía dinero: “Yo pregunto, ¿en el programa no le pagan? Si no tiene plata le vamos a embargar el sueldo del Cantando”.