Moreno: “A esta altura, Argentina necesita un Gobierno sin Cristina Kirchner y Alberto Fernández”

El ex Secretario de Comercio volvió a criticar a la dupla presidencial y, sobre el Presidente, dijo: “No es apto”

El ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno volvió a presionar al Gobierno Nacional al mencionar que “a esta altura Argentina necesita un Gobierno sin ella y sin él”, en referencia al tándem presidencial.

En diálogo con HTH por Metro 95.1, el precandidato por Principios y Valores en las primarias que no perforó el piso mínimo de votos cuestionó el rumbo político del país. “El presidente no es apto. Cuando usted tiene a alguien que no es apto como como Alfonsín o De La Rúa estás en problemas. Es un problema del presidente. A esta altura del partido, Argentina necesita un Gobierno sin ella y sin él”.

A días de haber pedido “adelantar las elecciones”, el ex funcionario de Cristina Kirchner repitió su intención de remover al actual Gobierno a través de canales institucionales: “Hay que hacer una asamblea legislativa, elegir un gobierno peronista, de consenso, poner un gabinete peronista, negociar con el FMI el pago de la deuda sin que caiga sobre las espaldas del pueblo”, manifestó el dirigente peronista esta mañana.

Quien tampoco escapó a las críticas de Moreno fue el nombre del actual gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Lo hizo al momento de referirse a la posibilidad de que el Gobierno aplique la Ley de Abastecimiento.

“La Ley de Abastecimiento de 1974 fue modificada por Axel Kicillof en 2014 que de esto entiende poco y nada”, criticó. Desde la perspectiva del ex Secretario de Comercio “hoy el insumo que falta en Argentina es el dólar” y nuevamente se refirió a los máximos referentes del Frente de Todos. “Este Gobierno está lleno de gente que no tiene idea como el Presidente. Y a esta altura también la vicepresidenta”, sostuvo.