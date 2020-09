Moria Casán contó intimidades sexuales de Carlos Menem

Con mucho humor y picardía rememoró la fama del ex presidente. Marina Calabró la tuvo que frenar por el horario de protección al menor.

Moria Casán reveló infidencias sexuales del ex presidente Carlos Menem y tuvo que ser callada por Marina Calabró para respetar el horario de protección al menor.

En Confrontados, la diva comentó que una de las mujeres de él decía que ellas «iban como a matarlo in the bed (en la cama) y no podían». «El que las mataba era él. ¡Impresionante! Tipo Cirque du Soleil. Si pensabas que lo iba a matar in the bed, estabas sonada”, lanzó con picardía.

“Una de las chicas me comentó algo muy divertido. Se imaginan que el señor hacía toda clase de cosas, parece que las daba vuelta como una media, no las dejaba hacer nada y hacía él de todo. Muy trabajador, muy trabajador, ¡pero tipo primate, mal! Me dijeron que una pose de él era ‘la ranita negra’”, continuó para después aclarar por qué tenía ese mote: “Ranita negra era porque en bolas daba como que era una ranita negra”.

