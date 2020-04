Moria Casán salió al cruce y destrozó a Susana Giménez por devolver a su perrita

2020-04-24

La ex vedette hizo un contundente descargo en el que disparó contra la diva.

Luego de que Susana Giménez reveló que había devuelto a Rita, una perrita que había adoptado cuando comenzó la cuarentena, los famosos y sus fans salieron al cruce contra la diva.

«Desgraciadamente hoy (por el lunes 20) la perrita volvió al criadero porque me mordía mucho. Me mordía tanto, tanto, tanto que estoy deshecha. Los brazos no los puedo mostrar y tengo las piernas ensangrentadas», contó la conductora.

«Le estaban saliendo los dientitos de abajo y entonces necesitaba mordillo. Teníamos de todo acá pero le gustaban mis brazos. No saben el trabajo que me está dando, tiene los dientes como alfileres, muerde todo lo que encuentra y se tira de la cama todo el tiempo”, finalizó Susana.

Nicole Neumann y Leo Montero fueron algunos que cuestionar el accionar de la conductora y ahora se sumó la palabra de Moria Casán quien preguntó de modo picante en medio de la nota en LAM: «¿es un acto de amor o desamor?». Para rematar, cuando Ángel de Brito le explicó que lastimó los brazos de Susana, La One criticó duramente: «No puede mostrar el brazo por el salero».