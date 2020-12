Morla a Gianinna Maradona: «Plantealo en Tribunales y con todo gusto iré»

Fuerte respuesta del abogado de Diego Maradona a la hija menor de Claudia Villafañe y «El Diez».

En Intrusos pusieron un audio en el que Matías Morla, quien fuera abogado y representante de Diego Maradona, le envió a Gianinna Maradona, y donde le deja claro que no olvidará que le prohibieron el acceso al velatorio de “El Diez”. El mismo sería una respuesta a uno de Gianinna en el que le había pedido reunirse para hablar de temas legales y hereditarios.

“Gianinna, quien va a determinar quiénes son los herederos de tu papá y qué tengo que decir yo es un juez. Así que lo que te recomiendo como profesional es que lo antes posible hagas el planteo. Cuando me citen yo voy a ir con todo gusto y voy a contar todo lo que tengo que contar del patrimonio de tu papá», aseguró el letrado, quien posee una empresa, Sattvica, que es dueña de las marcas «El 10», «Maradona», «Diegol», «La Mano de Dios», «Diegol», «Maradona» y «El Diego».

«Por ahora no me puedo juntar con nadie, hasta que la Justicia no determine quiénes son tus hermanos y quiénes son los herederos. Así que plantealo en Tribunales y con todo gusto iré«, agregó de manera contundente.

Por último, el abogado le hizo un reclamo demoledor a la joven de 31 años de edad: «Por otro lado, nunca me voy a poder olvidar por qué no pude participar del velorio de mi mejor amigo, tu papá«, le lanzó el abogado recordándole con un tono fuerte el que le hayan prohibido el ingreso al velatorio en Casa Rosada y al cementerio privado de Bella Vista.