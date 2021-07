Muchas inflaciones, una sola inflación

Nota extraída de La Nación por Juan Carlos de Pablo

Miguel Ángel Almada, en la primera clase del curso de estadística enseñaba los indicadores de posición, como la media aritmética y la mediana y, en la segunda, los de dispersión, como la desviación típica y la varianza. Solía combinar ambas clases refiriendo el caso de quien, como no sabía nadar, se ahogó en un lago cuya profundidad promedio era de 10 centímetros. Afortunadamente no falté a ninguna de las dos clases.

En la Argentina 2021 la realidad es tan heterogénea, tanto entre sectores como dentro mismo de cada uno de ellos, que no me molesta que me muestren el promedio de cualquier variable, pero sí que no se le preste particular atención a la extrema dispersión de la que surge de dicho promedio.

Ejemplo, lo que está ocurriendo con los salarios. ¿En el nombre de qué se puede criticar la pretensión sindical de que las paritarias acuerden aumentos salariales de 45% si la tasa de inflación interanual supera dicha cifra? Lo que se puede criticar es que un conocido gremio, cuyo titular fue presentado como ejemplo por parte del presidente de la Nación, tenga la costumbre de estacionar un camión a la entrada y salida de la fábrica, mientras se desarrollan las negociaciones.

Ahora bien, 45% alude a la profundidad promedio del lago pero, como digo, la realidad es heterogénea. Dentro del sector privado, probablemente un fabricante de alcohol en gel lo pueda pagar sin mayores problemas; el dueño de un hotel, de ninguna manera. Porque en el sector privado los fondos con los que se pagan los salarios hay que generarlos, más allá de la ayuda estatal.

La heterogeneidad se verifica en todos los órdenes. Hay inquilinos que pueden pagar los alquileres, otros no; hay deudores que pueden pagar las cuotas, otros no.

El Estado que congela todos los alquileres y todas las cuotas beneficia a quienes ya se habían subido al colectivo, pero les complica la vida a quienes estaban por subir.

La dispersión también existe en las distintas porciones que hoy integran la política económica. La tasa de inflación implícita en las políticas fiscal, monetaria, cambiaria, tarifaria, salarial, jubilatoria, etc., es muy diferente. Es decir, hoy parecen coexistir “muchas inflaciones”, pero finalmente terminará siendo única.

A quienes sostienen que todo esto el Gobierno lo sabe y que se corregirá luego de las próximas elecciones, les pregunto: ¿y por qué? A lo cual me responden… con un silencio absoluto.