Muerta a martillazos por su marido: el examen al cuerpo y la historia detrás del femicidio de la ex candidata del Frente de Todos

Laura Sirera, de 34 años, fue asesinada en su casa de Pilar. Su pareja y padre de sus hijos se cortó el cuello tras el ataque y continúa en grave estado. La autopsia completa al cuerpo se realizará esta tarde 20 de diciembre de 2019

Sirera este año en plena campaña.

“Compañera de un hombre único” es la frase que le dedicó Laura Sirera a su marido en redes sociales mucho antes de que la relación comenzara a romperse. La abogada de 34 años, ex candidata a concejal de Pilar por el Frente de Todos, fue asesinada a martillazos por su esposo Matías Bernal Van Fuchs en la casa que compartían junto a sus hijos de 6 y 8 años. El cadáver de la mujer fue encontrado por tres miembros de la familia, entre los que estaba el hermano del acusado, que se acercaron al lugar preocupados porque no podían ubicar a la pareja.

Bernal ya no estaba. La Policía Bonaerense lo encontró dentro de su vehículo a unos 10 kilómetros de la escena del crimen con un profundo corte en el cuello que se realizó él mismo con un cuchillo de cocina. Ahora el hombre está internado en terapia intensiva, con custodia policial.

“No hubo ningún indicio de violencia previa. La realidad es que no solo no hay denuncias sino que lo que se desprende de los primeros testimonios de los familiares es que la separación se estaba haciendo en buenos términos. Incluso se turnaban para dormir en la casa familiar junto a los dos nenes. Hasta ahora nadie refirió ningún antecedente violento”, dice a este medio una fuente con acceso al expediente.

Según consta en la investigación a cargo de la fiscal de género de Pilar, Carolina Carballido, el homicidio fue cometido en la casa que la familia compartía hasta la separación en Los Claveles 1015 entre el mediodía y la tarde de ayer. La mujer habría sido la primera en llegar, aparentemente para buscar unas llaves, y luego llegó su marido. En la puerta de la casa estaba estacionado de manera perpendicular a la calle el Chevrolet Prisma que usaba la víctima. En el interior estaba su celular, billetera y cartera. Este dato refuerza la teoría de que la idea de la mujer era pasar fugazmente por la vivienda. No está claro si ella estaba en conocimiento de que también iría Bernal.

“No podemos saber qué sucedió ahí adentro ni si existió alguna discusión previa. En la casa, más allá del cadáver y la sangre, no se encontró nada revuelto ni signos de pelea en otra habitación”, dice una fuente policial del caso.

Lo que sí hallaron y secuestraron los efectivos fue un martillo de carpintero que estaba en la bacha del baño de la cocina, húmedo, con manchas de sangre y restos de pelo: se cree que es el arma homicida. El asesino intentó lavarlo antes de escapar.

En el expediente del caso figura el examen preliminar que se le realizó al cuerpo de la víctima en el lugar. Allí se describe que el cuerpo de Laura tenía fractura y hundimiento de cráneo compatibles con golpes hechos con un objeto duro. También agrega que el cuerpo presentaba varios cortes con cuchillo en el rostro. No se pudo determinar aún si los cortes fueron antes o después del golpe en la cabeza que se cree que se produjo con la víctima de espaldas a su agresor. Sin embargo, las certezas llegarán a manos de la fiscal a mediados de la tarde de hoy cuando esté terminada la autopsia que comenzará a las 14.

El llamado al 911 para alertar de la situación lo realizó Jorge Hugo Bernal, hermano del acusado, en las últimas horas de la tarde de ayer. Luego de que la Bonaerense tomó conocimiento de lo sucedido emprendió la búsqueda de Matías Bernal. La información que suministró la familia es que el hombre manejaba un Ford Ka.

Campaña: el afiche de la víctima.

Luego de algunas horas de búsqueda, el vehículo patente IYG-004 fue localizado algunas horas más tarde en la localidad de Derqui, a unos 11 kilómetros de la escena del crimen. En el interior estaba Bernal con un profundo corte en el cuello, recostado sobre el asiento del conductor y todavía agonizando. Junto a él encontraron un cuchillo de cocina que se cree que es el elemento que utilizó para intentar quitarse la vida, una frazada y una piedra que los investigadores no descartan que también haya usado para golpear a su ex mujer. Ahora el hombre está internado en terapia intensiva del hospital Sanguinetti y su estado es extremadamente grave.

La fiscalía del caso no tiene dudas de que Bernal actuó solo. No había ningún indicio de que alguien más haya participado del ataque, por lo menos de manera presencial. La policía está buscando cámaras de seguridad de casas linderas para poder determinar cuáles fueron los movimientos previos y posteriores y poder conocer con exactitud los horarios.

Infobae recorrió el barrio donde vivía Laura, que queda prácticamente a unas cuadras del centro de Pilar. Era, seguramente, la vecina más conocida de la zona por su trabajo en la política y como abogada de familia. “No lo podemos entender todavía. Yo sé que ellos se iban turnando para cuidar a los nenes. Nunca vimos nada extraño y a la hora en que esto sucedió aparentemente no escuchamos nada. Ningún vecino vio nada extraño ni cuando él salió con su auto”, dice una de las vecinas que tiene su casa a pocos metros. Play Spot de Laura Sirera

Además de desempeñarse como abogada particular y de su incursión en política, Sirera trabajaba actualmente en la dirección de Defensa al Consumidor de la municipalidad de Pilar. Ante la consulta telefónica con el lugar, las compañeras prefirieron no dar más detalles y aseguraron estar en shock. Por su parte, Bernal fue consejero escolar del mismo distrito y realizó distintos trabajos para la comuna entre 2012 y 2016. El último trabajo registrado es en una distribuidora de alimentos donde estuvo hasta septiembre de este año.

La fiscal Carballido decidió que hoy no sigan declarando los familiares para respetar el duelo que atraviesan. La investigación continuará a partir de los resultados de la autopsia, la declaración de compañeros de trabajo y allegados a la pareja y de lo que pueda surgir de las cámaras de seguridad. También se espera que se analice el teléfono de la víctima para ver si se puede encontrar algún indicio nuevo. A pesar de todas estas medidas, para la Justicia no hay dudas de que Matías Bernal asesinó sin piedad a su ex mujer y madre de sus dos hijos para luego intentar suicidarse.

Hubo un último descubrimiento en las últimas horas, sobre una mesa en su casa. Eran los papeles de la escritura de la casa. Laura, creen los investigadores, buscaba un departamento para alquilar.