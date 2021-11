Muerte del ciclista: «Las cámaras muestran a Sagasta comprando combustible»

Nota extraída de El Expreso porSebastián Cardozo

La fiscal Verónica Simesen de Bielke junto al procurador, Pedro García Castiella, brindaron una conferencia de prensa para dar los últimos detalles de la causa y confirmaron que las cámaras de seguridad muestran a la presunta víctima comprando combustible.

Simesen de Bielke dijo que la familia de Ramiro Esteban Sagasta, está atravesando un momento de mucho dolor por lo cuál se debe tener cautela con la información que se brinda en los medios de comunicación. De acuerdo a la fiscala, hay dos hipótesis, una es que la muerte puedo ser autoprovocada o la intervención de terceras personas.

«Dentro de lo que se puede informar, porque estamos en una etapa muy incipiente de la investigación, se logró obtener imágenes en las cuales se ha observado al señor Sagasta, adquiriendo combustible en una estación de servicio, momento previos a que fuera alertada esta situación, lo que nos lleva a establecer varias hipótesis dentro de la investigación», indicó.

La fiscal también aclaró que ayer, «no se hizo un allanamiento en la casa de Sagasta sino que fue una inspección ocular en busca de elementos que permitan determinar el perfil de la víctima y así llevar adelante la investigación. Toda esta información ya se les transmitió a la familia y esta situación de haber encontrado a la víctima adquiriendo combustible, no implica que nosotros hayamos descartado la posible intervención de terceras personas. Se hacen el análisis de más cámaras y se pudo establecer un rango horario para saber por donde circuló ese día».

Por su parte, el Procurador se refirió a la decisión que tomó justamente el día de hoy, sobre investigar supuestos casos de suicidios como si fueran homicidios o femicidios, hasta descartar esas hipótesis. «Los fiscales vienen trabajando bien en las causas, solo quiero ajustar algunas formas de abordaje de la investigación criminal. Esto no quiere decir que no se haya venido haciendo antes. En lo que refiere a los supuestos suicidios, esta modalidad de aburarlos como presuntos homicidios, hasta descartarlo, es lo que haremos. Esta causa es un paradigma de lo que se pretende. No es algo nuevo, ya estaba previsto en los casos de presuntos femicidios».