Multas millonarias a la empresa que dejó a medias el sistema de cámaras del 911

El ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro dialogó con Que Pasa Salta y dio datos precisos sobre el futuro de las cámaras de vigilancia.

A partir de una auditoría general en el Ministerio de Seguridad quedaron al descubierto las irregularidades en el contrato con la empresa que estaba a cargo de la instalación y mantenimiento de las cámaras de vigilancia del Sistema de Emergencias 911.

«Revisamos la contratación y era millonaria, 16 millones de dólares para ser preciso y no respetaron los tiempos ni los términos técnicos del contrato. Pasaron más de 15 meses de que se debería haber implementado por completo», resaltó Juan Manuel Pulleiro, ministro de Seguridad.Más Noticias

La empresa, Datandhome Suppliares S.A. incumplió varios puntos del contrato, no solamente en plazos sino también en términos técnicos y no se instalaron 275 cámaras. Asimismo, las falencias en el software impactaban directamente en la calidad de las imágenes obtenidas, y debido a esto, en muchos casos no son tomados como prueba judicial.

En materia de sanciones, Pulleiro detalló que la empresa deberá hacerse cargo en principio de la garantía, esto representa un 10% del monto total de la contratación, es decir, un millón seiscientos mil dólares. «Se ordenó que una comisión de evaluación determine los costos de las multas que corresponde a aspectos técnicos específicos y también por los daños y perjuicios por los 15 meses de incumplimiento», aseveró el ministro.

«Hicimos una evaluación de riesgos y decidimos contratar a la empresa nubicom con el fin evitar posibles ataques que pudieran hacerse al servidor tras rescindir el contrato y para mantener el actual funcionamiento», sostuvo el funcionario.

Consultado por la posibilidad de una reinversión para expandir el sistema de vigilancia el ministro de Seguridad respondió: «En aproximadamente 3 meses se hará la licitación publica correspondiente que reemplace este contrato con la idea de tener un sistema funcionando en su totalidad».

En cuanto al actual funcionamiento, Juan Manuel Pulleiro indicó que «entre el 75% y el 80% están operativas, aunque esto puede variar diariamente por diferentes inconvenientes, como puede ser un corte de luz».

Asimismo, recordó que «la misión principal es para la prevención, se complementa con el policía en la calle, con los operadores que en forma permanente observan las cámaras. Cuando se detecta alguna anomalía se envía el patrullero o la asistencia que corresponda según el incidente».

«La grabación puede ser usada pero por orden de un fiscal, es información clasificada y debe ser solicitada a través de la justicia, con la intervención de un fiscal», finalizó.