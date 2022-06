Mundial de Qatar 2022: presentaron el póster oficial

Falta cada vez menos para el Mundial de Qatar 2022, y mientras crece la fiebre mundialista, se presentó este miércoles el póster oficial del certamen.

En un acto en el Aeropuerto Internacional Hamad, en Doha, fue presentado el diseño de Bouthayna Al Muftah. Se trata del primero dentro de una serie que tendrá siete piezas, todas creadas para el torneo por la artista qatarí.

El motivo central de la pieza gráfica muestra al tradicional «gutra», pañuelo rectangular de algodón que se sujeta a la cabeza mediante un “egal” negro. El icónico atuendo, extendido por todo el mundo árabe, se alza en el aire junto a una pelota que lleva los colores de la bandera qatarí.

