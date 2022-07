Murió Ivana Trump, ex esposa de Donald Trump y madre de tres de sus hijos

La mujer falleció este jueves a los 73 años, según un reporte de ABC News con información proporcionada por la familia, sin mayores detalles.

Ivana Trump, la ex esposa del ex presidente Donald Trump, murió este jueves a la edad de 73 años. Fue la primera esposa del otrora mandatario de Estados Unidos y la madre de Donald Jr., Ivanka y Eric Trump.

La novedad de su deceso fue confirmada a ABC News por la propia familia, aunque no se dieron mayores detalles.

Ivana creció bajo el régimen comunista en la antigua Checoslovaquia y se casó con Trump en el año 1977. El matrimonio se rompió en 1992, cuando se divorciaron.

A pesar de la ruptura, dada la relación con los hijos, uno y otro mantuvieron una relación cercana, aunque con algunas diferencias. Ivana llegó a contar que que Donald la llamaba para pedirle consejos de distintos temas, incluso siendo presidente. También reveló que le habían ofrecido ser embajadora en Checoslovaquia.

“Ella es la madre de tres de sus hijos, y él no quiere causarle ninguna vergüenza, pero no es verdad”, dijo una fuente a Page Six. “¿Por qué la llamaría para pedirle consejo cuando ni siquiera la había invitado a la Casa Blanca?”.

Luego de su divorcio, Ivana firmó un contrato con la agencia William Morris para encargarse de su imagen pública y se lanzó a la comercializacón de líneas de ropa, joyería y productos de belleza.

También escribió varios libros, todos best sellers, incluyendo la novela «Sola y libre para amar» y la obra de autoayuda «Lo mejor está por venir: Lidiando con el divorcio y disfrutar de la vida».

Luego de la ruptura con Donald Trump, Ivana se casó con Riccardo Mazzucchelli, un millonario empresario dedicado al sector de la minería. Con él estuvo casada casi dos años.

Luego permaneció soltera hasta 2008, año en que se casó con el actor italiano Rossano Rubicondi, 24 años menor que ella.

La boda costó tres millones de dólares, tuvo un total de 400 invitados y fue organizada por el propio Donald Trump en Palm Beach, Florida.

Su hija Ivanka Trump, fue su dama de honor.