Murió Reutemann a los79 años:la frase que lo marcó para siempre y una supuesta extorsión deMenem

Carlos Alberto ‘Lole’ Reutemann, piloto de Fórmula Uno de 1972 a 1982, dos veces gobernador de la Provincia de Santa Fe y senador nacional de Argentina durante 22 años, falleció este miércoles a los 79 años por complicaciones derivadas de hemorragias digestivas.

“Papá se fue en paz y dignidad después de luchar como un campeón con un corazón noble y fuerte que lo acompañó hasta el final. Siento orgullo y bendición por el padre que tuve. Sé que me acompañará todos los días de mi vida hasta que nos volvamos a encontrar en la casa del Señor”, escribió este miércoles su hija Cora Reutemann en su cuenta de Twitter.

‘Lole’ Reutemann se operó en Estados Unidos en diciembre de 2016 de una afección biliar y a principios del mayo pasado fue ingresado en terapia intensiva por hemorragias digestivas.

“El sangrado estaba en un lugar bastante más alejado de lo normal, en el intestino delgado, en una unión por una cirugía previa que él tiene”, informó el director médico del Sanatorio Parque, Juan José Boretti, en alusión a la operación de 2016.

El 21 de mayo recibió el alta hospitalaria y continuó con internación domiciliaria para recuperarse de una anemia, pero pocos días después volvió a ser internado por “un cuadro de deshidratación”.

Reutemann fue piloto de Fórmula Uno con las escuderías Brabham, Ferrari, Lotus y Williams.

Una frase que lo marcó y la “extorsión” de Menem

El peronismo se topó en 2002 con un dirigente que tenía la presidencia al alcance de la mano pero se negaba a competir. Carlos Reutemann llevaba la cuenta de las veces que había rechazado los ruegos en aquel invierno que siguió al estallido de la convertibilidad. “¡Cuarenta y un veces no es no!”, rezongó para despachar a los periodistas que se arremolinaban a su alrededor el día que Eduardo Duhalde lo citó en la Casa Rosada para convencerlo.

La historia recordará otra frase que usó, titubeante y enigmático, para explicar por qué no quería ser candidato a presidente: “He visto algo que quizás yo no lo pueda decir en público, quizás no lo voy a decir nunca. Algo vi que seguramente no me terminó de convencer”. La memoria popular lo sintetizó en “vi algo que no me gustó” y nació el mito de que Carlos Menem -en su última ilusión por recuperar el poder- lo había extorsionado con videos íntimos inconvenientes.