Nadie me va a decir con quién me junto”: el mensaje de Morales paraMacri

Así respondió a la preocupación del ex presidente por una posible alianza del radicalismo con Sergio Massa para las presidenciales de 2023

La interna en la coalición opositora genera cada día un nuevo chispazo: Gerardo Morales se molestó con Mauricio Macri, después de que el ex presidente lo recriminara por su cercanía con Sergio Massa. “Nadie me va a decir a mí de quién soy amigo y con quién no. Con quién hablo y con quién no”, dijo.

En conversación con LN+, dijo que se debe “un mano a mano” con Macri “para aclarar una serie de situaciones” y le achacó a “la falta de diálogo” el descontento de la ciudadanía con la política que ha catapultado el crecimiento de la figura de Javier Milei.

“Hay bronca con la incapacidad de resolver los problemas políticos y sociales. La ineficacia nos tira para abajo a todos. Por eso la gente canaliza su sentimiento en la antipolítica de Milei. Justamente lo que le está faltando a la política es diálogo”, dijo.

El gobernador de Jujuy, además, defendió de Juntos por el Cambio de cerrar la posibilidad de una alianza con el espacio Avanza Libertad, que comanda Milei, a quien le pidió más presencia territorial.

“Estaría bueno que Milei visitara una villa o un barrio y mirara a la cara a los pobres: ahí se va a dar cuenta que necesitamos escuelas públicas”, dijo.

El jujeño se ofuscó ante las reiteradas preguntas sobre un posible entendimiento con el jefe del Frente Renovador.

“Paren con el tema de las sospechas, el día que yo quiera plantear una alianza con algún sector lo voy a decir. Lo hice en 2015 cuando fui a la convención de Gualeguaychú y perdimos la elección por pocos votos; al lunes siguiente estaba con Ernesto (Sanz), Mauricio, Lilita (Carrió) y todo el equipo para consolidar Cambiemos en ese momento”.