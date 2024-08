Nafta, tarifas y transporte: el atraso en las actualizaciones hace peligrar el plan inflación cero de Caputo

Un informe revela que hay 8 puntos pendientes tras la postergación de actualizaciones. Cuáles son las tarifas atrasadas y qué pasará en agosto

El dato de inflación de la ciudad de Buenos Aires -divulgado en las últimas horas- puede ser un indicio de lo que viene: un índice de precios difícil de domar, a pesar de las medidas restrictivas impuestas por el Gobierno: el ordenamiento fiscal puede ser bienvenido, pero su impacto en el nivel de los precios puede demorarse. Lo mismo que el apretón monetario. El propio Javier Milei había alertado sobre esta dinámica en su discurso inicial, en las escalinatas del Congreso, el último 10 de diciembre.

Es cierto que la ponderación de la oficina de estadísticas de la CABA es diferente a la que aplica el Indec para elaborar el índice de precios, por lo cual no puede trazarse una línea entre uno y otro.

El economista Amílcar Collante elaboró un IPC aproximado con la ponderación que aplica el Indec a los movimientos de los precios en CABA de julio, y le dio 4,2%. De todas formas, el ministro Luis Caputo ya adelantó que la inflación del mes pasado «fue la más baja del año». Es decir, menos del 4,2% de mayo.

La lupa hay que ponerla en otro lado. ¿Qué puede esperarse para los próximos meses?

La City contra Luis Caputo

En el último relevamiento de expectativas del Banco Central (REM) entre las principales consultoras de la City, los economistas afirmaron que a la inflación mensual le costará romper el piso del 3,5% a 4%.

Los economistas son menos optimistas que el ministro. Caputo les reveló a los agentes de mercado, dueños de las ALYC, que espera un IPC de entre 0% y 1% antes de que termine este 2024.

Un informe de la consultora Eco Go -al que tuvo acceso iProfesional- es revelador, respecto de la inflación «reprimida» por la falta de aplicación de ajustes programados en algunas tarifas y servicios.

En total, dice la consultora dirigida por Marina Dal Poggetto y Sebastián Menescaldi, existen al menos ocho puntos de inflación que se encuentran «retenidos», pero que en algún momento podrían salir a la luz.

Inflación postergada: tarifas en la mira

De los ocho puntos de inflación «pendiente», hay 2,2 puntos que son explicados por las tarifas de electricidad.

Se trata de costos de generación que el Gobierno aún no le habilitó a las empresas del sector, pese a que en los contratos figura una actualización mensual.

Algo similar ocurre con la generación en el sector gasífero. Si se cumpliera con la actualización de las tarifas en el gas, el IPC debería incrementarse en 2,8 puntos.

No es el único reajuste pendiente en el sector del gas. En la rama de la distribución aún debería pautarse un aumento del 34%, que se reflejaría en medio punto adicional de inflación.

A su vez, un incremento en el 32% en el costo del transporte de gas aún en suspenso pegará en un 0,2% del IPC el día que se aplique.

Los casos del transporte y la nafta

En tercer lugar aparecen los colectivos en el AMBA. A pesar de que el Gobierno acaba de anunciar un ajuste del 37% en los pasajes, que regirá a partir del próximo lunes 12, aún así todavía queda margen por actualizar si se cumpliera con el mandato oficial de aumentar el precio de los viajes al ritmo de la inflación pasada.

Bajo esa regla, todavía queda 1,5 puntos de inflación «reprimida» para más adelante.

El trabajo de Eco Go toma en cuenta que no habría modificaciones en el volumen de subsidios, algo que todavía no quedó establecido más allá del último anuncio oficial de que esos aportes del Estado nacional se quitarán a partir de septiembre.

En el cuarto lugar, también queda pendiente el incremento en las naftas y el gasoil. El Gobierno viene retrasando la actualización del impuesto a los combustibles. Como todavía queda por aplicar una suba del 13,9% en esa actualización, Eco Go estima que hay 0,4% de inflación «pendiente», que en algún momento habrá que contabilizar.

La inflación de agosto

Más allá de lo que aún queda por aplicarse en el futuro, la denominada «inflación reprimida», hay otro dato que no puede soslayarse este mes.

Sólo por los ajustes en las tarifas que se anunciaron en estos mismos sectores a partir de este mismo agosto -como por ejemplo el 37% en los colectivos y en las actualizaciones parciales en las boletas de luz y de gas-, el IPC de agosto tendrá un impacto de un punto adicional.

Todavía es temprano para hacer pronósticos, cuando apenas transcurrió una semana de agosto, pero luce complicado que el Gobierno pueda repetir las buenas performances de los últimos meses.

¿Podrá cumplirse con el propósito de Caputo? ¿Se atrasará el tipo de cambio? Preguntas que empezarán a dilucidarse en las próximas semanas.