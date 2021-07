Netflix: las 10 películas de culto para ver en modo maratón este fin de semana

Es fin de semana y suben las ganas de tirarse a mirar una película en el sillón, pero hay mucho contenido y no sabes que elegir. Te dejamos el top 10 de películas que podés encontrar en Netflix.

Distintos géneros, viejas, nuevas y animadas. Un top 10 de películas para que veas este fin de semana de 16 y 17 de julio, en Netflix:









UN POCO DE LA MAGIA DE STUDIO GHIBLI: EL VIAJE DE CHIHIRO (Spirited Away) – HAYAO MIYAZAKI, 2001

Creación de Miyazaki, el mayor icono del cine japonés animado. Cuenta la historia de Chihiro, una niña de diez años que, después de atravesar un túnel en un viaje con sus padres, llega a un mundo fantástico, en el que no hay lugar para los seres humanos, sólo para los dioses de primera y segunda clase. Cuando descubre que sus padres han sido convertidos en cerdos, Chihiro se siente muy sola y asustada, y con la ayuda de Haku intenta que todo vuelva a la normalidad.

Duración: 2 horas 5 minutos

Rating IMDB: 8.6

UN POCO DE WESTERN: DJANGO, SIN CADENAS (Django, unchained) – QUENTIN TARANTINO, 2012

Creación de uno de los directores y guionistas más aclamados de todos los tiempos, el gran Tarantino, de la mano de figuras como Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Kerry Washington y Samuel L. Jackson. King Schultz, un cazarrecompensas alemán que sigue la pista a unos asesinos para cobrar por sus cabezas, le promete la libertad a su esclavo, Django, si lo ayuda a atraparlos.

Duración: 2 horas 45 minutos

Rating IMDB: 8.4

UN THRILLER CLÁSICO: LA ISLA SINIESTRA (Shutter Island) – MARTIN SCORSESE, 2010

Una mujer desaparecida, dos policías, un manicomio y una isla. Todo esto encontras en el thriller psicológico al más puro estilo Hitchcock, en el que Scorsese demuestra lo que ya sabemos: no hay género que se le resista. Las actuaciones de Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo y Michelle Williams no dejan nada que desear.



Duración: 2 horas 18 minutos

Rating IMDB: 8.2

UN CLÁSICO JOVEN: ATRAPAME SI PUEDES (Catch me if you can) – STEVEN SPIELBERG, 2002

Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Christopher Walken, Amy Adams, Nathalie Baye, Martin Sheen, Jennifer Garner, Brian Howe, Frank John Hughes, James Brolin, Elizabeth Banks, Chris Ellis, Ellen Pompeo, que más decir? Basada en una historia real, en los años sesenta, Frank W. Abagnale es un joven y escurridizo delincuente que adopta diversas identidades mientras Carl Hanratty, un agente del FBI, intenta capturarlo para llevarlo ante la justicia.

Duración: 2 horas 21 minutos

Rating IMDB: 8.1

CRIMEN Y MISTERIO: CONTRATIEMPO – ORIOL PAULO, 2016

La vida del empresario Adrián Doria se vuelve una pesadilla cuando una mañana se despierta en un hotel junto al cadáver de su amante. Él está convencido de su inocencia, pero las pruebas demuestran lo contrario. Después de que su esposa lo abandone, Adrián contrata los servicios de Virginia Goodman, la mejor preparadora de testigos del país, para encontrar la manera de demostrar su inocencia.

Duración: 1 hora 46 minutos

Rating IMDB: 8.1

REAL Y PERSONAL: HISTORIA DE UN MATRIMONIO (Marriage Story) – NOAH BAUMBACH, 2019

Nominada al Oscar como Mejor Película, y sus protagonistas a mejor actor y actriz, sigue la historia de una pareja al borde del divorcio, y el impacto que sus peleas, discusiones y problemas tienen en su hijo. Scarlett Johansson, Adam Driver y Laura Dern brillan bajo la dirección de Noah Baumbach.

Duración: 2 horas 17 minutos

Rating IMDB: 7.9

UN HISTORIA REAL FICCIONALIZADA: EL IRLANDES (The Irishman) – MARTIN SCORSESE, 2019

Frank Sheeran, veterano de la Segunda Guerra Mundial, estafador y sicario recuerda su participación en el asesinato de Jimmy Hoffa, uno de los grandes misterios sin resolver del país. Un gran viaje por los turbios caminos del crimen organizado: sus mecanismos internos, rivalidades y su conexión con la política. Reúne a un grupo clásico del cine: Martin Scorsese, Robert De Niro, Al Paccino y Joe Pesci, nada más que decir.

Duración: 3 horas 29 minutos

Rating IMDB: 7.8

EN BLANCO Y NEGRO: ROMA – ALFONSO CUARON, 2018

El film del reconocido director Alfonso Cuarón llegó a los Oscars en 2018 para representar a latinoamérica con la historia de Cleo, una mujer que se dedica a cuidar y atender los caprichos de una familia en México de los años 70, mostrando una realidad que suele ser ignorada.

Duración: 2 horas 15 minutos

Rating IMDB: 7.7

HISTORIA DE VIDA Y RAP: 8 MILLAS (8 mile) – CURTIS HANSON, 2002

Jimmy Smith, alias «Rabbit», vive en un barrio pobre de Detroit. Él es un hombre blanco apasionado por el rap, que vive rodeado de una población predominantemente afroamericana. Tiene problemas con su pareja, vive con problemas económicos y la relación con su madre no es la mejor. Su única válvula de escape es la música. Leyendas urbanas dicen que está basada en la vida real de su actor protagonista, Eminem.

Duración: 1 hora 50 minutos

Rating IMDB: 7.1

UNA HISTORIA DE DOLOR Y PERDÓN: FRAGMENTOS DE UNA MUJER (Pieces of a woman) – KORNÉL MUNDRUCZÓ, 2020

De la mano de Vanessa Kirby, Mundruczó cuenta la historia Martha y Sean Carson, una pareja de Boston, que cambia radicalmente tras perder a su hija durante un parto casero por la negligencia cometida por la matrona, a quien luego denuncian ante los tribunales. Comienza entonces un largo vía crucis para Martha, que además de tener que superar el dolor por la pérdida de su hija, tiene que hacer frente a la desgastada relación con su pareja y con su madre.

Duración: 2 horas 6 minutos

Rating IMDB: 7.1

f: Conista