Nicole apuntó contra Mica Viciconte y detalló la charla íntima que tuvo con sus hijas: “Ya no saben quién miente y quién dice la verdad”

La modelo y panelista de «Nosotros a la mañana» contó qué pasó luego de que se mencionaran en «El show del problema» detalles de los contagios de COVID-19 en su familia

Nicole Neumann vive momentos complejos. Atravesó dos semanas de incertidumbre y, sobre todo, de una exposición extrema. Luego de confirmar que fue portadora de COVID-19, se filtraron una serie de datos que la hicieron enojar mucho. En este contexto, puso el foco en que se haya dado a conocer que una de sus hijas dio positivo, que otra había dado negativo y que la menor no se quiso hisopar porque tenía miedo.

A raíz de toda la polémica que se generó, la modelo y panelista de Nosotros a la mañana responsabilizó a Nicolás Magaldi, el periodista que dio tal información en El show del problema, programa del que es parte Micaela Viciconte. Nicole, luego de agradecerle a Pampita por defenderla, sostuvo que fue ella quien pasó el dato para que se haga púbico. “Que se metan conmigo, no importa. Soy grande, me la banco. Ahora, las criaturas… las cabezas de esas criaturas, que ya no saben quién miente, quién dice la verdad. Por qué se dicen estas barbaridades en la tele cuando pidieron por favor que no sea así. Eso es lo que más me duele”. Play Nicole Neumann habló del positivo para covid de su hija (Video: Nosotros a la mañana-El Trece)

A continuación, Agustina Kampfer le preguntó cómo tomaron y cómo se enteraron de la noticia sus pequeñas, Indiana, Allegra y Sienna. “Por Intagram, lo vieron ahí. Además, a una de ellas le preguntó una amiga. Me vino a preguntar: ‘mamá, me están preguntando mis amigas, ¿por qué estamos en la tele? Están hablando de que tenemos COVID, ¿qué pasó?’”.

Acto seguido, volvió a cuestionar el método y cómo se trató el tema. Ella siente que una parte del medio no se percató de que había menores en cuestión, y que se trató a la ligera. “Gracias a Dios yo estaba al lado de ellas todo el tiempo, por lo que ellas saben que yo no fui la que lo contó. No hay mucha explicación. Les dije: ‘Gorditas, lo lamento en el alma. Nosotras pedimos encarecidamente a la otra parte que esto no suceda, no se respetó, y bueno, ya está, gordas, no pasa nada. Estamos enfermas, hay mucha gente que está enferma, no pasa nada. Lo estamos atravesando bien’”.

Por otro lado, y ya dejando de lado lo de sus hijas, Neumann sostuvo que hubo mala intención de un sector, por la manera en la que se trató su enfermedad. “Me vieron en el piso, enferma, y en vez de preocuparse de cómo estaba yo, encima lidiando con tres chiquitas, el problema era pisotearme y darme más con cualquier verdura que se inventó de cosas que no solo no sucedieron, sino que nadie podría haber visto o escuchado adentro de mi casa, porque no estaban. No se puede joder con la salud… y menos con menores”. Play Nicole también hizo referencia al hostigamiento constante (Video: Nosotros a la mañana-El Trece)

“Es un maltrato hacia las menores que se esté tratado de difamar todo el tiempo a su propia madre. Chicas de esta edad, de 6, 9 y 11 años, el mundo de los chicos son básicamente su mamá y su papá. Que alguien esté todo el tiempo buscando difamar, ensuciar y hablar mal de la mamá es una forma de maltrato”, agregó.

Días atrás, también se había referido al tema y en sus palabras se notó un dejo de tristeza. “Me obligaron a hablar en el día 7 de mi enfermedad. A mí me hubiese gustado contarlo después de pasarla. Yo no quería hablar de mis hijas, ni que se hablara de su salud, pero no me dejaron otra opción que salir a hablar y aclarar”.

Por último hizo referencia a Fabián Cubero. “Yo jamás hablaría mal del padre de mis hijas. Para que ellas estén bien, nosotros tenemos que estar bien. No hay más que eso”

