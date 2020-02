Nicole Neumann destrozó a Fabián Cubero en las redes sociales

2020-02-02

La guerra entre la modelo y el exfutbolista parece no tener fin. Ahora, lo trató de «estúpido». Desde la mediática separación y pasando por el escandaloso divorcio, Nicole Neumann y Fabián «Poroto» Cubero parecen no poder encontrar la paz. Ahora, y con la influencia de las redes sociales, la modelo no dejó pasar la oportunidad para destrozar a su ex.

La rubia abrió las preguntas de Instagram para sus seguidores y comenzó contestando distintas preguntas sobre su vida, el vegetarianismo y sus looks. Luego de contar que está esperando el regreso de sus hijas de las vacaciones con «Poroto», recibió un fuerte comentario por parte de un seguidor: “Me parece estúpido que no puedas mostrar a tus hijas cuando el padre las muestra”. Lejos de poner un paño frío y defender al exfutbolista, Nicole contestó: «A mi también», dando a entender que a ella también le parece que el padre de sus hijas está cometiendo una estupidez.

Con esas publicaciones picantes, la rubia le echó más leña al fuego a una pelea interminable que incluso cuenta con un reclamo millonario de por medio, y que días atrás estuvo plagado de fuertes comentarios de repudio en las redes como consecuencia de que Neumann haya tenido que tapar el rostro de sus hijas en cada foto de sus vacaciones en los parques de diversiones de Disney con ellas.