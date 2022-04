Nicole Neumann se pasea con una lujosa camioneta de edición limitada que nunca se vendió en Argentina

Nicole Neumann llegó a trabajar en una camioneta Ford F-150 tuneada por Harley Davidson que nunca se vendió en la Argentina, y cuando se lanzó valía casi 100 mil dólares en los Estados Unidos.

Nicole Neumann se mostró en público con una lujosa camioneta que llamó mucho la atención a los fanáticos. Se trata de una Ford F-150 tuneada por Harley Davidson, es una edición limitada que no se vendió nunca en la Argentina.

La modelo fue fotografiada en el momento que llegaba a la puerta de uno de los canales de televisión donde participa. En ese marco, fue consultada por los fuertes rumores de embarazo junto con su pareja Manu Urcera, pero optó por no dar declaraciones al respecto.El fogoso chape entre Nicole Neumann y Manu Urcera desde la intimidad: “Te amo”

Aunque no respondió ninguna de las preguntas, los fanáticos de los autos no pudieron dejar pasar el vehículo del cual bajó la mediática, ya que no es normal verlo en el país.

Esta camioneta es una serie especial que se creó con el objetivo de celebrar el 115º aniversario del famoso fabricante de motocicletas en 2018. Ese año se presentó la pick up en el museo que la marca tiene en Milwaukee.“No sé qué dijeron”, Nicole Neumann habló de la compañía de sus hijas a Mica Viciconte en MasterChef Celebrity

Ford F-150 Harley Davidson: como es

La lujosa camioneta en la que se pasea Nicole Neumann presenta unas imponentes llantas de aleación 22 pulgadas de aspecto semi-lenticular. El diseño es bastante similar a las que utilizan las famosas custom americanas.

Harley Davidson le pidió al preparador que diseñe unas suspensiones con materiales BDS y Fox para elevar la altura libre del suelo.

Asimismo, presenta una nueva parrilla, paragolpes con un aspecto mucho más robusto, nuevo capot con entradas de aire, barra de Led, tapa para la caja de carga, taloneras y detalles específicos en colores negro, blanco y gris.

En el interior del lujoso vehículo hay tapizados de cuero con costuras en contraste naranja, el cuadro de mandos incorpora nuevas gráficas y los pedales son de aluminio.

Respecto al motor, presenta uno de ocho cilindros en V con una cilindrada de 5.0 litros y aspiración natural que ofrece una potencia de 400 CV y 542 Nm.