Nicole Neumann sufrió un robo en Milán mientras festejaba su aniversario con Manu Urcera

La modelo contó que vivió un mal momento mientras paseaba con sus dos hijas más chicas. “Hay que estar atentos”, expresó a modo de advertencia para quienes haya sacado pasaje al mismo lugar.

Nicole Neumann y José Manuel Urcera viajaron a Milán para celebrar su primer aniversario. Sin embargo, no todo fue color de rosa durante sus primeras horas en Italia. La modelo contó en sus redes que la aerolínea no le llevó una valija y que además fue víctima de un robo mientras paseaba con sus dos hijas menores.

“Me robaron la billetera de la cartera. Estábamos en una plaza y ahí me di cuenta de que no la tenía. Dato por si vienen, no hay robos con armas ni nada pero hay que tener las carteras bien cerradas”, expresó molesta.

La top model explicó que la policía ya tiene en la mira a dos personas que cometen este tipo de delitos. “Agarran la plata y las tarjetas y después te tiran el bolso por alguna parte”, cerró.

Nicole Neumann llegó a Milán y le robaron la billetera. (Foto: instagram/nikitaneumannoficial)

Nicole Neumann explicó por qué viajó sin Indiana Cubero, su hija mayor

Nicole Neumann hizo un parate en su agenda laboral y viajó a Milán para festejar su primer año de novia con Manu Urcera. También la acompañaron Allegra y Sienna, sus dos hijas menores. En las redes compartió algunas fotos de los paseos y muchos de sus seguidores le cuestionaron la ausencia de Indiana, por lo que ella no tardó en dar explicaciones.

Para evitar cualquier tipo de especulaciones, la modelo contó que su primogénita se tuvo que quedar en Buenos Aires porque tenía compromisos escolares y no podía ausentarse. “Te amo aunque hayas tenido que quedarte por ser mucho más responsable de lo que era yo con el colegio. Ya adolescente, en fin ja, ja”, escribió.

Nicole viajó a Europa con sus dos hijas menores. Indiana se quedó en Buenos Aires porque no quería faltar al colegio. (Foto: instagram/nikitaneumannoficial)

La joven solo atinó a responder con corazones, mientras que Urcera, novio de Nicole, se mostró feliz por estas mini vacaciones en familia y agregó: “Increíble que ya pasó un año, increíble los muchos momentos que compartimos en este tiempo. Ojalá todos tengan a alguien como vos en sus vidas. Buena mujer, trabajadora, mamá al 100% dando todo por sus hijas siempre, buena amiga, con el don inmenso de la honestidad y la buena gente que en estos tiempos no abunda. Te amo y sabés que cambiaste mi vida para bien desde que apareciste en todos los aspectos”.