NicoleNeumann anunció que se va a casar: así fue la romántica propuesta que le hizo Manu Urcera

La modelo mostró en sus redes sociales cómo la sorprendió el piloto. “¡Ni enterada de lo que me esperaba!”, reconoció en un video.

Nicole Neumann y Manu Urcera anunciaron su compromiso tras más de un año de relación. La modelo compartió un emotivo video en sus redes sociales y escribió: “Bride to be” (Futura novia).

La pareja disfruta de unas vacaciones en Punta del Este, Uruguay. Y al parecer todo marcha tan bien, que el piloto decidió sorprenderla con la propuesta. “¡Sí, quiero! ¡Me explota el corazón de felicidad! ¡Qué mágico empezar el año así!”, escribió ella en el posteo donde se mostró abrazada al piloto y dejó al descubierto la alianza.

Nicole Neumann y Manu Urcera anunciaron su compromiso. (Foto: Instagram /nikitaneumannoficial)

Además, la madre de Indiana, Sienna y Allegra dijo que nunca se imaginó el pedido de matrimonio. “Ayer venía convencida de que iba a la comida aniversario de mis suegros. ¡Ni enterada de lo que me esperaba!”, relató en un video.

Nicole Neumann relató cómo fueron los momentos previos a su compromiso con Manu Urcera. (Foto: Instagram / nikitaneumannoficial)

El gran detalle fue que el piloto eligió el fragmento de una carta de Frida Kahlo a Carlos Pellicer, la artista favorita de Nicole para la ceremonia de propuesta.

“¿Se pueden inventar verbos? Quiero decirte uno: yo te cielo, así mis alas se extienden enormes para amarte sin medida. Siento que desde nuestro lugar de origen hemos estado juntos, que somos de la misma materia, de las mismas ondas, que llevamos dentro el mismo sentido. Tu ser entero, tu genio y tu humildad prodigiosos son incomparables y enriqueces la vida”, leyeron.

Nicole Neumann mostró los detalles del momento en que Manu Urcera le propuso casamiento. (Foto: Instagram / nikitaneumannoficial)

Sin más palabras y a pura emoción, la modelo resumió: “La noche más perfecta. El atardecer perfecto. 03/01/23″.

El romántico anuncio no pasó inadvertido entre los seguidores de la modelo. “Alegría inmensa por ustedes. Los quiero tanto. Viva el amor”, escribió su hermana Gege. “Felicidades”, añadieron Virginia Gallardo y el Pollo Álvarez. “¡Bravo! ¡Qué lindo! Te lo merecés”, expresó Karina Iavícoli.

La historia de amor de Nicole Neumann y Manu Urcera

Nicole Neumann y Manu Urcera se conocieron en marzo del 2021 y siempre se mostraron muy románticos en las redes sociales donde compartieron escenas de su vida cotidiana, como por ejemplo, cuando la modelo lo acompaña a las carreras de Turismo Carretera.

Nicole Neumann y Manu Urcera muy románticos en uno de sus últimos viajes a Italia. (Foto: Instagram nikitaneumannoficial).

En uno de los últimos viajes que hicieron juntos, se los vio en una joyería y por ese motivo en noviembre el cronista de LAM (América) le consultó a Neumann si habían comprado un anillo de casamiento. “Estábamos eligiendo regalos de cumple, pero no compramos nada. Lo compró después, él solito”, respondió. Y agregó: “Me dio una sorpresa, me regaló un reloj y lo tengo guardadito”.

Sin embargo, en ese entonces había dejado en claro que el matrimonio era un tema conversado. “Estamos bien, el tema del compromiso ya está. Proyectamos todo como familia y siempre hablamos todos los temas”, aseguró.