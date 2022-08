“Nisman fue víctima de un asesinato”: Sandra Arroyo Salgado le respondió a Alberto Fernández

Durante su paso por el programa Bella y Bestia en TN, la jueza federal se refirió a las expresiones del presidente sobre el fiscal Diego Luciani

Sandra Arroyo Salgado aseguró que el presidente Alberto Fernández generó confusión en torno a la causa de la muerte del fiscal Alberto Nisman al afirmar que se suicidó cuando “se está investigando un asesinato”.

“En su respuesta habla que hasta ahora lo que está probado es que se suicidó. No es verdad. No se qué acceso tiene al expediente. Claramente (…) se está investigando un asesinato”, afirmó la ex esposa del protagonista en el programa Bella y Bestia.

Durante su paso por el canal TN, la protagonista dijo que tras las expresiones del presidente vivió “días muy movilizantes porque cada vez que el tema de la tragedia que pasó en nuestra familia, el homicidio de Alberto Nisman, se pone en la agenda política, siendo que se trata de un caso judicial, impacta en nuestra vida diaria”, afirmó.

“Ese día no pude descansar”, contó. Además, cuestionó las expresiones del mandatario: dijo que esperaba que el fiscal Diego Luciani no haga lo mismo (suicidarse).

“Yo lamento este tipo de expresiones porque el propio presidente había exhortado a otros referentes políticos a evitar las expresiones violentas o provocativas. Además de la forma confusa en que se refiere al tema, genera nuevamente confusión, cuando está claro porque fue dicho por el juez (Julián) Ercolini como por camaristas que lo que se está investigando es un homicidio. En este punto no hay duda”, aseveró.