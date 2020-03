No es solo lavarse las manos: cómo desinfectar tu celular para evitar enfermedades

Según indican científicos, un smartphone es siete veces más sucio que un baño. Sabé cómo limpiar tu dispositivo para evitar el contacto con bacteriasCon el nuevo brote del coronavirus, una de las prácticas en que se puso más énfasis para prevenir su contagio es el regular lavado de manos cada vez que se vuelve de algun lugar, además de desinfectar las superficies para evitar que las partículas puedan quedar impregnadas. Sin embargo,y que podría ser el más importante de todos:

Nuestro dispositivo móvil es una de las superficies que más tiene contacto con nuestras manos y cara. Es común que muchos vayan en transporte público con el celular en su mano, y al llegar a su hogar laven sus manos pero no la pantalla del dispositivo. Pero los científicos han advertido que las pantallas son uno de los lugares donde más se albergan microorganismos como el estreptococo de las anginas, la bacteria resistente SARM y hasta E. coli.

Según un estudio elaborado por la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres en 2011, uno de cada seis smartphones guardaba bacterias de la materia fecal humana. Y, si bien esta cantidad es inofensiva, por el uso excesivo que se les da a los teléfonos se tiende a recoger mucho más en proporción.

“Los teléfonos son dispositivos móviles de gérmenes”, dijo Charles Gerba, profesor de microbiología de la Universidad de Arizona a Mic. “Tienes gérmenes en tus manos y usas el teléfono. Luego vas, te lavas las manos. Pero los gérmenes permanecen en tu teléfono“. El resultado: estadísticamente un smartphone es siete veces más sucio que un baño.

Limpieza

Es recomendable limpiar tu teléfono o tableta tres veces al día, antes de desayunar en la mañana, antes de comer al medio día y antes de cenar en la noche, justo para evitar que si ya te lavaste las manos, y tomas tu teléfono, te vuelvas a ensuciar.

Si tu smartphone no cuenta con una certificación IP68 (estándar internacional que indica que un dispositivo puede ser sumergido en agua a profundidades de hasta un metro, no debes lavarlo con agua y jabón. En su lugar utiliza una microfibra. Si no cuentas con una, puedes utilizar una franela con una mezcla que contenga 60% de agua y 40% de alcohol. Con eso no dependerás necesariamente de algún desinfectante.

Sin importar si utilizar las toallitas o la franela, debes tener cuidado de no empapar tu dispositivo, ni que el líquido ingrese en el puerto de carga, el de los audífonos o el de las parlantes. Solamente se necesita una baja cantidad de líquido, no es necesario empapar el teléfono.