“No espío a mis funcionarios”: la insólita explicación de Kicillof ante el escándalo de Insaurralde

El gobernador de la provincia de Buenos Aires apuntó contra los medios por la difusión del viaje de su ex jefe de Gabinete junto a Sofía Clerici y afirmó que se trata de una “distracción”.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, emitió sus primeros comentarios tras el escándalo del viaje de Martín Insaurralde a Marbella junto a Sofía Clerici. En este sentido, Kicillof culpó a los medios de comunicación por la difusión de la información y sugirió que era una estrategia para distraer de otros temas políticos. “Como a Bullrich no le está yendo bien, buscan estas cosas”, expresó.

El gobernador también aseveró que no tenía conocimiento del viaje de Insaurralde y que se enteró a través de las redes sociales. “Me comuniqué con él. Presentó su renuncia y se la acepté inmediatamente”, relató Kicillof sobre el escandaloso fin de semana que vivió el oficialismo luego de que la modelo y empresaria de lencería erótica publicara las fotos junto al ex jefe de Gabinete bonaerense en un yate. “Las demás explicaciones surgirán en otro ámbito”, agregó.

“Cambiemos y los diarios que juegan ahí están preocupados porque a Bullrich no le está yendo bien, entonces buscan estas cosas”, fue la explicación del mandatario provincial. Además, arremetió contra el expresidente y líder del PRO: “Yo no sabía sobre esto, no hago como hacía Macri, no espío a mis funcionarios”.

Asimismo, Kicillof ratificó su decisión de eliminar la jefatura de Gabinete, argumentando que ya no es funcional al sistema actual.

El escándalo de Martín Insaurralde por sus ostentosas vacaciones en un yate en Europa en plena campaña ha generado una fuerte conmoción política en el oficialismo y ha abierto una serie de desafíos tanto a nivel político como judicial. Hasta el momento, se han presentado ocho denuncias que involucran a Martín Insaurralde, su exesposa Jesica Cirio y a Sofía Clerici, la modelo que lo acompañó en el viaje.

Las denuncias, provenientes de dirigentes de la oposición, partidos políticos y abogados, abordan los delitos de enriquecimiento ilícito, evasión y lavado de dinero, y abrieron disputas de competencia entre los juzgados de Lomas de Zamora y La Plata. Por un lado, es probable que todas las denuncias contra Insaurralde se tramiten en Lomas de Zamora por ser donde está radicado. Por otra parte, también podría ser en La Plata, por la actividad que desarrollaba como jefe de Gabinete provincial.

De todos modos, la disputa entre la justicia provincial y federal podría escalar hasta la Corte Suprema. Sin embargo, si la contienda se cierne al fuero federal la última palabra la tendría la Cámara Federal.