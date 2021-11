“No me gustan las negras”: denunciaron a la mujer que discriminó a una agente de policía

Una pelea de pareja en Colegiales terminó con la intervención de tres policías. La joven involucrada, tras haber agredido verbalmente a una agente de la fuerza de seguridad porteña, fue denunciada por las autoridades de la Ciudad por discriminación 5 noviembre, 2021

Durante la noche del miércoles en el barrio porteño de Colegiales se vivieron momentos de tensión. Es que lo que habría comenzado como una discusión de pareja, terminó con al menos tres agentes de la Policía de la Ciudad tratando de calmar a una joven (19). En ese intento por reducirla, una oficial la tomó de los brazos y la mujer, fuera de sí, le gritó: “No me toques, no me gustan las negras, me ponen mal”.

Tras la viralización de los hechos, que quedaron registrados en video por un testigo, el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, tomó cartas en el asunto y decidió formalizar una denuncia contra la protagonista del incidente, por la violación del artículo 70 del Código Contravencional, que refiere a cualquier acto de discriminación “por razones de raza, etnia, género, orientación sexual, edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, social, económica o cualquier circunstancia que implique exclusión”. De ser imputada, el resarcimiento económico que debería pagar varía entre los 400 y los 2.000 pesos.

Al mismo respecto, el Ministerio Público Fiscal informó esta tarde que la Fiscalía PCyF 22 especializada en Discriminación, a cargo de la Dra. Mariela De Minicis, citó a una audiencia de intimación de los hechos, a realizarse el próximo lunes, a la denunciada. Allí deberá presentarse con un defensor de confianza o uno asignado por el Estado.

“Situaciones como éstas no pueden ser toleradas. Los policías, día a día, se juegan la vida por los vecinos de la Ciudad y es mi deber como Ministro velar por su seguridad y protegerlos”, denunció el ministro D’Alessandro en su cuenta de Twitter.

“Confío en que la Justicia actúe para que hechos discriminatorios como estos no se repitan ya que como sociedad no podemos tolerar ningún acto discriminatorio contra un miembro de una fuerza de seguridad en pleno ejercicio de sus funciones, que implique un trato inhumano y degradante como el que aquí se advierte”, agregó el funcionario en un comunicado.