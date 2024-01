“No me he olvidado de cómo se juega al tenis”: Rafael Nadal volvió a las canchas con victoria

El español estuvo casi un año sin actividad por una dura lesión

En enero del 2023, Rafael Nadal sufrió una lesión en el psoas ilíaco izquierdo que le impidió volver a jugar durante todo el año, generando una gran frustación en el histórico tenista.

La gran noticia es que, casi un año después -349 días-, pudo regresar a las canchas: lo hizo con victoria sobre Dominic Thiem.

Fue con parciales de 7-5 y 6-1 en el marco de la primera ronda del ATP 250 en Brisbane, y se medirá en la próxima instancia ante el local Jason Kubler.

Cabe destacar que esta novedad fue más que ilusionante para el español que hoy ocupa el puesto 672 del ranking, pensando en el Australian Open 2024, luego de que él mismo haya puesto en duda su participación.

El certamen comenzará el domingo 14 de enero y Rafa jugará como ranking protegido, dado que su lesión le impidió mantener su lugar entre los primeros puestos y esa era la única manera de poder competir en el primer Grand Slam del año.

La emoción de Rafa tras su regreso

Después de la victoria de hoy ante Thiem, en conferencia de prensa, Nadal no pudo ocultar sus sentimientos y, lejos de dejarse llevar por la euforia, analizó su vuelta a las canchas con palabras profundas y reflexivas.

“Esto es solo un comienzo positivo. Después de un año he jugado muy bien, la verdad. Después de todas las circunstancias en las que llegaba, ha sido un partido muy positivo, pero es solo un partido. Mi objetivo al medio plazo es, en un par de meses, ser competitivo de nuevo. Si lo soy, fantástico. Si eso ocurre, será una gran sorpresa para mí. Vayamos día a día. Hoy es positivo, mañana ya veremos”, dijo en un principio.

Y luego siguió: “Si estoy sano y soy capaz de entrenar al nivel que necesito y juego partidos, las opciones de volver a ser competitivo en un periodo no muy largo son más altas. Si mañana salto a pista y tengo problemas, el proceso será mucho más duro. Lo principal para mí es estar sano. No me he olvidado de cómo se juega al tenis“.

