No, no hay pruebas de que la vitamina C y el agua con limón prevengan el coronavirus

Un audio que circula en Whatsapp recomienda usar “el máximo de vitamina C posible para fortalecer el sistema inmunológico”. Sin embargo, no existe evidencia científica sobre ello. Los detalles 13 de marzo de 2020

El audio que circula en Whatsapp recomienda usar “el máximo de vitamina C posible para fortalecer el sistema inmunológico” (Shutterstock)

Circula un audio por WhatsApp de Laila Ahmadi, una supuesta “estudiante de China de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Zanjan”. En él, la mujer sugiere que la vitamina C y el limón sirven para curar el Coronavirus. El audio también circuló en forma de texto en otros países.

Al número de WhatsApp de Chequeado (+54 9 11 3679-0690) también llegó una cadena con otras recomendaciones no basadas en evidencia para enfrentar el Coronavirus, entre las que se encuentra el consejo de consumir vitamina C. (El resto de las supuestas recomendaciones son similares a una cadena verificada por este medio ayer, con varias afirmaciones falsas).

¿Es verdad que la vitamina C y el agua con limón previenen el Coronavirus?

El audio que circula en Whatsapp recomienda usar “el máximo de vitamina C posible para fortalecer el sistema inmunológico”.

De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos, tomar suplementos de vitamina C regularmente reduce el riesgo de contraer un resfriado entre las personas que realizan ejercicio físico intenso, pero no en la población general. “Tomar vitamina C de manera regular puede provocar resfriados más cortos, pero tomarlo solo después de que comienza un resfriado no”, explica el Centro en su página web.

Estos argumentos ya han sido desmentidos por otros sitios de fact-checking, como Maldito Bulo y Newtral, en España; Politifact y FactCheck.org, en Estados Unidos; y Aos Fatos y Agencia Lupa en Brasil.

Tomar suplementos de vitamina C regularmente reduce el riesgo de contraer un resfriado entre las personas que realizan ejercicio físico intenso, pero no en la población general (Shutterstock)

De acuerdo con Politifact, en base a un estudio de Harvard Health Publishing -un sitio de publicaciones médicas de la escuela de Medicina de la Universidad de Harvard- y los dichos de Bruce Bistrian, jefe de Nutrición Clínica del Centro Médico Beth Israel Deaconess, “los datos muestran que la vitamina C es solo marginalmente beneficiosa cuando se trata del resfriado común”.

Pero no hay evidencia de que la vitamina C cure o prevenga el Coronavirus. De hecho, tampoco hay evidencia de que ningún alimento prevenga o cure esta enfermedad.

Respecto a los cuidados con las comidas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) sólo recomienda manipular con cuidado “la carne, la leche o los órganos de animales crudos para evitar la contaminación de alimentos no cocinados” y evitar el consumo de productos animales crudos o poco cocinados.

El audio también sugiere que “rodajas de limón en un vaso de agua tibia pueden salvar su vida” y que “el limón puede matar células cancerígenas”.

El audio también sugiere que “rodajas de limón en un vaso de agua tibia pueden salvar su vida” y que “el limón puede matar células cancerígenas” (Shutterstock.com)

En Brasil, el Ministerio de Salud brasileño desmintió la versión y argumentó que “no hay medicamentos, sustancias, vitaminas, alimentos específicos o vacunas que puedan prevenir la infección por el coronavirus”, según publicó Agencia Lupa. Además, sostuvo que “el agua de limón fría o caliente no mata las células cancerosas”.

AFP Factual, el sitio de verificación de datos de la agencia de noticias francesa, también desmintió que el agua caliente con limón pueda curar el cáncer. La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) aseguró a AFP Factual que no hay ninguna evidencia científica que sostenga eso.

¿Hay alguna vacuna o medicamento que prevenga o cure el nuevo Coronavirus?

No, por el momento no hay, de acuerdo con lo publicado por la OMS. Se están investigando posibles vacunas y distintos tratamientos farmacológicos específicos. Hay ensayos clínicos en curso para ponerlos a prueba. La OMS está coordinando los esfuerzos dirigidos a desarrollar vacunas y medicamentos para prevenir y tratar la enfermedad COVID-19.

Los únicos consejos oficiales para prevenir el virus son las recomendados de la OMS: lavarse las manos a fondo y con frecuencia usando un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón; evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca; mantener una buena higiene de las vías respiratorias; cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel al toser o estornudar; y permanecer en casa si la persona no se encuentra bien o si tiene algún síntoma como fiebre, tos y dificultad para respirar. En ese caso, buscar atención médica.

¿La enfermedad “parece ser causada por la fusión del gen entre una serpiente y un murciélago, y ha adquirido la capacidad de infectar mamíferos, incluyendo humanos”, como dice el audio?

Los coronavirus son una extensa familia de virus que son comunes entre los murciélagos y otros animales. En raras ocasiones las personas se infectan por estos virus, que luego pueden propagarse a otras personas.

Sin embargo, no está probado el posible origen animal de la COVID-19, de acuerdo con la OMS.

Fuente: Chequeado