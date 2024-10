“No quiero tener más orgasmos”: la súplica de Nicole Kidman en el rodaje de su nueva película

La actriz de 57 años realizó una fuerte confesión sexual en medio del estreno de su nueva película.

La actriz de 57 años, Nicole Kidman, dio detalles de la filmación de la escenas sexuales en su nueva película “Babygirl”.

Según señaló en una entrevista llegó incluso a parar el rodaje porque estaba “muy excitada”.

En el film erótico interpreta a Romy, una empresaria que tiene un romance con un joven pasante interpretado por el actor británico Harris Dickinson.

“Hubo una enorme cantidad de intercambio, confianza y luego frustración (…) Fue agotador”, detalló a The Sun.

Y agregó: “Hubo momentos mientras filmábamos en los que pensé: ‘Ya no quiero tener más orgasmos’; ‘No te acerques a mí, odio hacer esto’. ¡No me importa si no me tocan nunca más en mi vida!”.

Además, señaló que la acumulación emocional fue tan abrumadora que llegó a sentir una especie de síndrome de burnout mientras realizaba las escenas.

El trailer de Babygirl