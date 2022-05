“No usaría la camiseta de Maradona ni para lavar los platos”

El ex arquero de la Selección de Inglaterra, Peter Shilton, criticó y se burló de la prenda subastada por U$S 9,3 millones.

Peter Shilton, ex arquero de la Selección de Inglaterra, habló de mala manera sobre la camiseta de Diego Armando Maradona que se subastó. La casaca era la misma que utilizó en los cuartos de final del Mundial de México 1986.

El portero siempre que declaró sobre el Pelusa se mostró enojado y resentido por el gol convertido con la mano. En esta oportunidad, lo ratificó: “No hubiera cambiado (camisetas) con Maradona ni por todo el té en China por lo que sucedió ese día. Ni siquiera lo usaría en la casa, ni siquiera para lavar los platos en mi bungalow”.

Pero el que no opinó igual fue su compatriota Steve Hodgey, quien intercambió la prenda con Diego luego del partido. “Si yo y algunos de los otros jugadores hubiéramos sabido que Hodgey tenía su camiseta en el vestidor, no lo hubiese logrado. En el fervor del partido, la habríamos roto en mil pedazos, y apuesto a que Hodgey está feliz ahora que no hicimos eso. Él sabía lo que estaba haciendo cuando no nos dijo que lo tenía”, expresó Peter sobre su compañero.

El guardametas aprovechó y agradeció que un inglés haya ganado U$S 9,3 millones por ese partido. “Mirando hacia atrás, apuesto a que está contento de que no nos hayamos enterado. Estábamos muy enojados, menos mal que no lo hicimos. Me alegro de que un inglés haya sacado algo del juego”.

Por último, Shilton celebró la subasta en diálogo con el diario The Sun: “Nos hemos reído los últimos. Es justicia poética por haber sido estafado en esa Copa del Mundo. Es el mejor negocio que haya hecho un futbolista”.