«No vamos a permitir que nadie que no sea legítimo dueño se quede con nuestro litio”

El ministro de Gobierno, Ricardo Villada, fue contundente a la hora de referirse al plan de Nación de crear una organización de países exportadores de litio y manifestó: «Hablamos de un país federal para algunas cosas y para otras no».

Con el boom del litio en el norte argentino, Salta, Catamarca y Jujuy conformaron una mesa de trabajo en conjunto para la mejor administración de este recurso natural. Sin embargo, la noticia proveniente del Gobierno nacional de querer conformar una organización de países exportadores junto a Chile y Bolivia cayó muy mal.

Para referirse a la postura que tiene Salta sobre este asunto, el Ministro de Gobierno, Ricardo Villada, dialogó con Radio Salta y fue contundente: «Hablamos de un país federal para algunas cosas y para otras no. Para el subsidio somos desiguales, pero cuando encontramos algo de riqueza queremos armar estructura y que esto lo maneje Nación y demás. Hay gobernadores que tienen en claro que tienen que defender esto que les corresponde a las provincias, hablamos de Sáenz, Morales y Jalil».

Y agregó: «Necesitamos que se respete a esta parte de la Argentina. Porque sino nos ignoran y cuando aparece el litio nos convertimos en la estrella a la que todos quieren venir a ver.

A su vez, Villada se mostró indignado por la actitud de dirigentes porteños a la hora de hablar de este recurso. «He escuchado a dirigentes de Buenos decir que el litio es la salvación del país. ¿Por qué no vinieron antes? Cuando se moría la gente en el norte. Hablan de los chicos desnutridos, pero cuando hay que poner plata no lo hacen. Por eso necesitamos gente que defienda esto, no vamos a permitir que el litio vaya a manos de quienes no son el legítimo dueño. Nosotros tenemos esa riqueza, la vamos a compartir obviamente, pero nos corresponde a nosotros».