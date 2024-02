No vuelvas sin los u$s4.700 millones del FMI»

Todo pasó en un día (lunes 29 de enero). Viajó Posse a destrabar el crédito de USD 4.700 millones del FMI. No asistió por dos días. La orden fue: “no vuelvas hasta obtener el desembolso”. Para lograr el objetivo, Posse hará todo lo que esté a su alcance y un poco más, si bien Kristalina Georgieva no lo recibe, lo hará Gita Gopinath, sub directora gerente del FMI. El jefe de Gabinete, también tiene prevista una audiencia con el secretario adjunto del Tesoro de EE.UU., Michael Kaplan, y al subsecretario de asuntos internacionales del Tesoro, Jay Shambaugh.

Por si esto fuera poco, fuentes confiables aseguran que el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), William J. Burns, ayudaría a consolidar las relaciones con el gobierno de Milei. Esto no es una chifladura, es muy serio; recuerde que el FMI le soltó la mano al mismísimo Cavallo y cayó el gobierno de Fernando De la Rúa. Hay mucha preocupación en el FMI por el retiro de la modificación de la formula jubilatoria, que además intentaba usurpar dos meses de alta inflación (alrededor de 50%) para licuar la partida. Pero también se ve muy difícil, un avance sobre la reforma laboral.

Está en marcha la humareda 2 como estrategia, “la humareda 1”, fue el DNU y la Ley ómnibus, mientras a solo 48 horas de gobierno, se metía una devaluación de 118%, depreciando jubilaciones, sueldos, y ahorros en pesos de los argentinos. Van por las acciones de la ANSES. En este momento el humo se manifiesta de nuevo: vuelve el “mantra de la dolarización”. Emilio Ocampo salió a la palestra diciendo que con los USD 5.000 millones que compró el BCRA se está muy cerca de lograr.

Esto es altamente improbable sin una devaluación adicional gigantesca que generaría una explosión social, pero de esta manera se pretende limitar la atención a la encuesta publicada por Zuban Córdoba, que la imagen de Milei se derrumba, en solo 45 días. Adicionalmente, este lunes 29 de enero, las acciones argentinas cayeron 4% en Wall Street, junto a los bonos en dólares.

La banca acreedora, los fondos de inversión y, el FMI, observan con suma preocupación el retiro del capítulo fiscal de la Ley Ómnibus (26 de enero), atribuida a la huelga del (24 de enero), con presencia multitudinaria en las calles de todo el pais, y aun, frente a las embajadas en el exterior. Estas entidades ven la “marcha atrás” como una derrota del oficialismo que preanuncia, habrá un reclamo constante. El FMI estudia la eventual imposibilidad de conciliar una fuerte inflación dirigida-entre otras cosas-a recolectar más ingresos y licuar pesos al ismo tiempo, con la contracara de un eventual derrumbe de la recaudación, por caída de la actividad económica, ya que la dinámica de los ingresos es mucho más veloz que las aplicadas reducciones del gasto en la Argentina.

La evocación de mayoría en las urnas, no ha sido suficiente para darle cuerpo a un régimen que arrancó llevándose todo por delante. El rudimento de la palabra “mayoría”, se puede imponer fácilmente al pensamiento de la gente de a pie, pero no ocurre lo mismo si se la entiende de manera sociológica. Esa perspectiva requiere el requisito de igualdad y, el imperativo jurídico del respeto de los derechos que llama a considerar el valor propio de cada integrante de la ciudadanía.

El ministro de finanzas y presidente del BCRA de Mauricio Macri comenzó con un ajuste donde 60% procedía de una reducción de gastos y, 40% del aumento de ingresos-creciendo la carga impositiva y la inflación. Ahora no solo hay que recalcular el retiro del aumento de impuestos, la recesión está pegando fuerte sobre la recaudación. El ajuste recae sobre el 99.5% de la ciudadanía y, 0.5% restante, sobre los beneficiarios del programa en su conjunto.

El ministro pretendía bajar 3% del PBI reduciendo subsidios a la energía y el transporte (0.7% del PBI), ahora podría intentar “acelerar en la curva”. Asimismo, le amputa (0.7% del PBI) a la obra pública que destruye la inversión realizada. Las transferencias a las provincias (0.5% del PBI), la exclusión de programas sociales (0.4% del PBI) y, la disminución de gastos de funcionamiento (0.5% del PBI), serán revisados. Por el lado de los ingresos, pretendían incrementarlos 2.2% del PBI, aumentando el impuesto pais (0.8% del PBI), las retenciones-que ahora estan desistiendo-a las exportaciones no agropecuarias (0.5% del PBI); el rechazado regreso al impuesto a las ganancias por parte de sus propios votantes (0.4% del PBI) y, una moratoria, más un adelanto de pago del impuesto a los bienes personales (0.5% del PBI), que no sucederían.

Desde el primer día de gobierno se procedió como si la mayor cantidad de votos valiera por la totalidad, y fuera una manera aceptable de acercarse a la exigencia del más fuerte. Pues no, el 44.35% le dijo no a Milei, aun en el balotaje. En primera vuelta el 71% le dijo que no y, las encuesta hoy lo situarían casi 11 puntos abajo del balotaje.

DELEGACION DE FACULTADES

Existen 3 poderes en la Republica. El Congreso es la institución que resume el espíritu y la forma del gobierno representativo, pero perdería su centralidad si asiste complaciente al cambio de naturaleza de su funcionamiento, delegándole facultades al Poder Ejecutivo. Por otra parte, ya se hizo el ensayo con Domingo Cavallo en marzo de 2001, y no funcionó.

Las expresiones del presidente en la reunión de ministros del jueves (25 de enero) fueron: “Los voy a dejar sin un peso”, “los voy a fundir a todos”, no sumaron. En algunos casos la amenaza significa debilidad, pero cuando se emite, constituye una expresión con la que se anticipa hacer daño. La amenaza, inclusive es un delito regulado entre los artículos 169 y 171 del Código Penal. Es posible que se haya intentado atemorizar o intranquilizar a los gobiernos provinciales, pero allí se estuvo en presencia de una agresión innecesaria.

ANGUSTIA, MIEDO Y TRISTEZA EN LA CIUDADANIA

Para un observador de a pie, la ciudadanía luce agobiada frente a las góndolas, en las paradas de los colectivos y trenes. Hoy en la Argentina, todo es angustia, miedo y tristeza. Ya está habiendo despidos, le seguirán los cierres y quiebras de las pymes. Los análisis dejan de tener significado cuando no hay forma de garantizar la protección ni la posibilidad de un futuro positivo. Angustiosamente, esta incertidumbre es una realidad a la que se enfrentan hoy, millones de argentinos.

Caputo dixit: “…de ninguna manera queremos que se demore (La Ley Ómnibus) algo que es necesario y urgente, es lo que realmente queremos mostrarle al mundo, porque están todos mirando” (26 de enero). Se procede por y para los organismos multilaterales de crédito, los bancos, los fondos de inversión, intentando que los diputados castiguen a los ciudadanos con este nuevo experimento social.

GOBIERNA EL LOBBY

En los monasterios del siglo XVI “labia” era el lugar donde se congregaban los clérigos para reuniones informales. Luego “labia” fue adoptado por la Cámara de los Comunes británica y, en el siglo XIX derivó en el verbo “lobby”, actividad ejercida para persuadir a los representantes políticos. En otros países el lobby está reglamentado-se rinden cuentas-, no se hace en el Hotel Savoy.

Caputo convirtió la amenaza en una costumbre. Intimidó a las provincias con que les iba a recortar los fondos, si no apoyaban la ley ómnibus. El gobernador Pullaro, expresó “angustia” ante la amenaza del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, de “delinear todas las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos de la Ley ‘Bases’ es rechazado». (ámbito.com 25 de enero, 2024)

La amenaza es primitiva y siempre va ligada al castigo: “Si no sale la Ley ómnibus, el ajuste será más duro”. “En caso de que no se apruebe, se va a ajustar de otra manera”, (Guillermo Francos). En la misma dirección, Caputo, utilizó la conferencia sobre el acuerdo del FMI, para amenazar a diputados y senadores: “En la medida en que la ley no pase, las medidas van a ser más duras y los argentinos van a sufrirlas más”.

TIRANIA Y BELICISMO CULTURAL

La palabra desafortunada tiranía, fue usada por la vicepresidenta Victoria Villarroel, que había generado polémica con un periodista al preguntarle: “¿Cómo pensás resolverlo si no es con una tiranía?” Esas bravatas constantes, en algún momento favorecieron a los halcones del PRO y LLA, que hicieron del belicismo una cultura.

Recuerde a Patricia Bullrich candidata, quien amenazó a Pablo Moyano con meterlo preso si cortaba la calle. Antes del paro, amenazó a la CGT con aplicar su protocolo represivo. Cuneo Libarona amenazó con demandar a los sindicatos por el paro, desconociendo el derecho a la huelga y la libertad sindical. Adorni, dijo que el gobierno analizaba, descontarle el día de trabajo a los estatales. El gobierno ha hecho de la amenaza y la violencia verbal, simbólica y económica, una cultura

LA VIOLENCIA económica y LA LIBERTAD no conviven

El agresor (gobierno) afecta la supervivencia económica de la víctima (el 99.5% de la población). Esta embestida se manifiesta a través de las limitaciones encaminadas a controlar los ingresos y gastos de las familias. Cuando a las personas se les quita o disminuye el poder adquisitivo del dinero que ganan (vía inflación provocada, para licuar con congelamiento de haberes), y se le impide gastar su dinero en beneficio propio y de su familia, se le niega la libertad.

7 ejemplos de anarcoestatismo y anarcodirigismo:

Están generando despidos desde el Estado, mediante políticas de desempleo.

Han fabricado una estrepitosa caída del salario desde el Estado.

Están destruyendo el poder adquisitivo de jubilados y pensionados desde el Estado.

Para el inquilino de un departamento de 2 ambientes sin automóvil, el alquiler mensual es $500.000 indexados mensualmente o USD 450. Si gana $800.000, le quedan $300.000 para comer, pagar luz, gas, celular, cable, viáticos…

No contribuir con las provincias es un ultraje al federalismo.

Exigir apoyo bajo amenaza, es un acto pandillero.

Recuerde la explicación: “el Estado es lo mismo que una casa”. A la sazón si el gobierno aumenta el gasto de mi casa, me pasó el problema del Estado a mí – ¿Cómo lo hizo? – Me aumentó luz, gas, servicios, impuestos. Coartaron mi “libertad de elegir” (Friedman). Manipularon los gastos de mi casa, ya no tengo libertad, decidieron en que puedo gastar y en que no. Optaron sin mi consentimiento que deje las vacaciones, renuncie el paquete de internet y TV a $38.000, mi docena de facturas de panadería $5.000, mi kilo de helado $10.000…han sobrepasado al insolente González Fraga. ¿Sera que nos habían hecho creer que podíamos tomar un helado y comer unas facturas el domingo?

¡Viva la libertad!