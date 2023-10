Nobel de Economía: una profesora fue premiada por sus estudios sobre las mujeres en el ámbito laboral y el rol de la pastilla anticonceptiva

Este lunes fue entregado el galardón en Economía y fue premiada una profesora de Harvard. Es la tercera mujer que lo gana.

Este lunes por la mañana, la Academia sueca otorgó el Premio Nobel de Economía a una profesora de Harvard. Se convirtió en la tercera mujer en ganar el galardón.

Se trata de Claudia Goldin, una estadounidense premiada “por haber avanzado en la comprensión de la situación de las mujeres en el mercado laboral“.

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Claudia Goldin “for having advanced our understanding of women’s labour market outcomes.”#NobelPrize pic.twitter.com/FRAayC3Jwb