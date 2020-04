Noelia Marzol, tras el escándalo en PH: “Andy Kusnetzoff no se hizo cargo en ningún momento”

“No me podés invitar a un programa sólo para hablar de fútbol, de mi novio o de si me paseo en pelotas por mi casa. Si querían jugar con lo sexual hubieran hablado de Sex, que es la obra en la que actúo, una de las más taquilleras, y es hiper mega sexual”, expresó.

La actriz contó su charla con la producción: “De las cosas que conté, no se mencionó absolutamente nada y las cosas que fueron editadas realmente me da vergüenza reproducirlas. Fue patético y tampoco las voy a mencionar porque no viene al caso y fue denigrante realmente”.

Además, Marzol reveló cómo fue su intercambio de mensajes con Andy: “Cuando terminó el programa intercambié mensajes con el conductor, quien no se hizo cargo en ningún momento de lo que había pasado y mucho menos me pidió disculpas. Así que no espero unas disculpas ahora una vez que ya pasó todo. Intentó llamarme pero yo estaba muy angustiada y no quería hablar, así que por eso me expresé vía mensajes. Eso fue lo que sucedió, en fin…”.

“Sí, tenía un montón de cosas para contar; tengo una historia de vida y me pasaron un montón de cosas traumáticas. Estudio desde que tengo 4 años, soy bailarina y actriz pese a quien le pese, no soy modelo, nunca lo fui. Así que si no tenía qué preguntar habla más de la ignorancia del conductor que de mí. Si no sabía qué preguntarme más que lo sexual, los invito a todos a entrar a Wikipedia y ver mi trayectoria”, sentenció.