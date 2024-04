¿Cuánto ganás ahora si depositás $100.000 a 30 días?con la baja de tasa de interés a los plazos fijos

La tasa de referencia de la política monetaria fue reducida 10 puntos porcentuales por el Banco Central, y ahora un depósito a 30 días pagará 50% de TNA

El Gobierno aclaró que va por medidas de shock, y en esa tónica, ahora volvió a bajar de forma agresiva la tasa de interés de referencia de la economía, apenas 15 días después del último retroceso. De esta manera, ahora la referencia de política monetaria descendió 10 puntos porcentuales, algo que se trasladará a una menor renta que pagarán los plazos fijos. Por ende, el ahorrista quiere saber cuánto ganará con sus inversiones en estas colocaciones.

La misión del Banco Central con este descenso de las tasas en general va acorde a una menor inercia al alza de la inflación, que ya se ubica en torno al 10% mensual, por lo que busca reducir el costo financiero de la deuda que posee la entidad con sus títulos y, sobre todo, que el sistema bancario comience a comportarse en la concepción por el que fue creado, que es el de prestar dinero a la economía real.

En concreto, la tasa nominal anual (TNA) de referencia cayó desde el previo 70% hasta el actual 60%, por lo que esa baja notoria comenzará a reflejarse en el plazo fijo tradicional en las próximas horas hasta alrededor del 50% de TNA.

De hecho, ya algunas entidades, como Banco Credicoop, estaban informando esta nueva tasa para las colocaciones a 30 días, que es el período mínimo solicitado de encaje para los depósitos minoristas inferiores a los $10 millones.

Por lo tanto, ahora un plazo fijo tradicional pasará a pagar 4,11% mensual, una renta que queda bastante aún más por debajo de la inflación, que en marzo fue de 11% y que se proyecta que en abril se ubicará en torno al 10%.

Cabe recordar que la última baja de tasas de referencia fue el pasado 11 de abril. En el último mes y medio, ya se han realizado tres bajas consecutivas de los intereses, debido a que al comenzar marzo se ubicaban en el 100% de TNA y han descendido en la actualidad hasta el 60%.

Baja de tasas de interés e impacto en el plazo fijo

Ahora bien, ante un escenario en el que la tasa del plazo fijo se ubicará en torno al 50% al año (TNA), 10 puntos porcentuales menos de lo que venían pagando hasta ahora, los ahorristas comienzan a preguntarse cuánto le estará sirviendo realizar un depósito en pesos. Sobre todo, porque la renta se ubica cada vez más negativa respecto a la inflación.

El dato a tener en cuenta es que el precio del dólar se encuentra planchado en todo el 2024, en torno a los $1.000, por lo que en el segmento libre avanza sólo 2% en los primeros 4 meses del año. En resumen, igual el plazo fijo tradicional le está ganando por «goleada».

Por este tema, ante la falta de alternativas que sirvan para ganarle a la inflación, para los economistas el plazo fijo tradicional sigue sirviendo en este escenario, más allá que su renta sea negativa frente al avance de los precios de la economía.

«La lógica es la misma que venía en los últimos meses: no conviene porque te gana la inflación, pero sí sirve desde el punto de vista que le gana a la devaluación mientras el Gobierno no deprecie más rápido a la moneda. Algo que hasta uno o dos meses más no debería ocurrir. Por ende, desde ese lado conviene el plazo fijo. De hecho, hoy son pocos instrumentos y muy riesgosos los que le ganan a la inflación, por lo cual, antes de no hacer nada, un depósito a 30 días puede aminorar el efecto del índice de los precios al consumidor», resume a iProfesional Andrés Salinas, economista e investigador de la Universidad de La Matanza (Buenos Aires).

Por su parte, Fernando Baer, economista de la consultora Quantum, contextualiza a este medio: «El BCRA entiende que la inflación viene bajando más rápido de lo anticipado y acelera la limpieza del balance de la entidad. No creo que mueva mucho los tipos de cambio porque no hay pesos y porque la tasa de devaluación sigue siendo menor a la tasa de interés. En resumen, sigue sirviendo el plazo fijo tradicional».

En tanto, Sebastián Menescaldi, economista y director de la consultora Eco Go, opina a iProfesional que este descenso de la tasa «era esperable porque están acompañando la menor inflación, pero yo todavía no la dejaría tan negativa. Habrá que ver qué hace el Banco Central en el segundo semestre con la devaluación lenta que se está haciendo (crawling peg), por lo que habrá que ver cuánto podrán seguir bajando la tasa».

La tasa de interés que paga un plazo fijo tradicional hoy es del 50% de TNA, que representa apenas 4,1% cada 30 días.

Plazo fijo: cuantó se gana ahora con $100.000 a 30 días

A tener en cuenta es que el Banco Central eliminó en marzo la imposición de que las entidades financieras tengan que ofrecer una tasa mínima de interés para los depositantes de plazo fijo, por lo que cada una brinda una renta acorde a lo que considera conveniente.

Igualmente, en promedio, el plazo fijo tradicional pasará a pagar ahora 50% de tasa nominal anual (TNA). De esta manera, si un ahorrista realiza una colocación inicial por un monto de $100.000 a 30 días, pasará a ganar un total tras ese lapso de $104.110.

Es decir, se ganará en un mes una cantidad adicional de 4.110 pesos, una renta que equivale a 4,11% (50% TNA).

Esto equivale a alrededor de $800 menos al mes cada $100.000 invertidos de lo que se ganaba hasta ahora con la tasa que estuvo vigente hasta el jueves 25 de abril, de alrededor de 60% de TNA, que representaba 4,93% cada 30 días.

Por otra parte, la tasa efectiva anual (TEA) del plazo fijo pasa a ser de 63,2%, cifra que se consigue al renovar el depósito inicial con los intereses generados cada 30 días, de manera consecutiva, durante un periodo de 12 meses.

Aunque la inercia bajista de las tasas que se espera para las próximas semanas, genera que este porcentaje de rentabilidad de mediano plazo vaya también en franco descenso. Por ende, esa cifra no es sostenible en el tiempo.

En resumen, el plazo fijo tradicional paga una renta inferior, pero lo positivo es que por el momento le sigue ganando con creces al avance del precio del dólar.-