Nueva Ley Ómnibus: el Gobierno repuso el capítulo que sube impuestos al tabaco

Con el apoyo de los bloques aliados del PRO y parte del radicalismo, el oficialismo busca lograr un rápido dictamen en comisiones para que la norma desembarque en la Cámara baja la semana próxima.

Ante la insistencia de los bloques aliados y el enojo de Milei con el empresario Pablo Otero, por influir en los diputados para que se elimine el artículo que eleva los impuestos a los cigarrillos del 70 al 73% y suma controles a la industria del tabaco, el oficialismo repuso el capítulo dentro de la Ley Bases.

En otro apartado también se eliminó al Banco Nación (BNA) de la lista de empresas estatales que pretende privatizar el Gobierno. El debate continúa y se prevé una larga jornada en torno a la discusión de algunos de los artículos del paquete de reformas al Estado que presentó el Gobierno libertario.

Nueva Ley Ómnibus: comenzó el debate en Diputados con diferencias sobre la reforma laboral

Pasado el mediodía de este jueves, inició el plenario de comisiones en la Cámara de Diputados de la Nación, para tratar la nueva Ley Ómnibus, con las modificaciones que el Gobierno acordó con los bloques afines. El oficialismo busca que el debate sea expeditico para obtener un dictamen favorable y la próxima semana votar en el recinto.

Sin embargo, algunos bloques aliados a La Libertad Avanza, como el de Hacemos Coalición Federal, que lidera Migue Ángel Pichetto y parte de la UCR, tiene cautela ante la reforma laboral y fiscal que propone el Gobierno de Javier Milei en el texto de la nueva Ley Bases.

Uno de los primeros oradores en el debate fue el diputado del Frente de Izquierda Unidad (FIT-U), Cristian Castillo, quien se quejó por no haber recibido el texto legislativo en tiempo y forma para leerlo con detalle: “Ahora ese quieren apurar porque saben que está creciendo la movilización en la calle”, señaló.

Por su parte, el referente de la Coalición Cívica (C.C), Juan Manuel López destacó: “Este Congreso está en deuda. Pido que algún producto decente saquemos lo antes posibles, ya sea con la Ley Bases o lo pendiente en el Senado. Que no salga una ley es hacerle el juego a un presidente que ayer nos dijo que la tiremos porque en algún rasgo de su personalidad juega al autobiocot”.

Existe una fuerte tensión entre el oficialismo y los bloques cercanos por la imposición de la reforma laboral, que no fue debatida con sindicatos, ni el sector empresario. Desde la bancada que comanda Cristian Ritondo advirtieron: “El PRO no puede seguir apoyando al gobierno si ni los propios diputados de La Libertad Avanza, ni el Presidente de la Cámara, están sentados en la mesa de negociación. No podemos ayudar si ellos no escuchan y negocian con el radicalismo”.