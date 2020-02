Nueva postergación en el inicio del juicio al policía Chocobar

21 de febrero de 2020 14:28

Mauricio Macri y Luis Chocobar

Comenzará el 11 de marzo ante el pedido de la defensa de avanzar con una nueva pericia.

Un tribunal de menores resolvió postergar este viernes el inicio del juicio que estaba previsto para la próxima semana al policía Luis Chocobar por el asesinato por la espalda de un joven.

Chocobar está acusado de haber asesinado por la espalda en 2017 a Pablo Kukoc, de 18 años, que acababa de asaltar y apuñalar a un turista estadounidense en Parque Lezama y se estaba dando a la fuga.

A pesar de no representar un peligro mientras intentaba escaparse Chocobar le disparó en dos oportunidades por la espalda y lo mató.

El juicio que debía comenzar la próxima semana se postergó hasta el 11 de marzo porque los jueces aguardan el resultado de un peritaje sobre la trayectoria del disparo que había sido solicitado por la defensa.

El caso

El 8 de diciembre de 2017, Pablo Kukoc apuñaló 10 veces a un fotógrafo de 60 años identificado como Frank Joseph Wolek en la esquina de Garibaldi y Olavarría, cerca del Parque Lezama, en La Boca.

Tras herir a la víctima, Kukoc y su secuaz -un chico de 17 años, inimputable- le robaron dos cámaras y salió corriendo.

En esa situación entró en acción Luis Chocobar, un policía local de Avellaneda que estaba vestido de civil porque estaba de franco.

Chocobar sacó su arma reglamentaria, apuntó a Kukoc y disparó varias veces: una de las balas mató al joven. Nunca se comprobó si dio la voz de alto antes de abrir fuego.

«Fueron 7 u 8 detonaciones según la investigación«, aseguró dos meses después Ivonne, la madre de Kukoc, cuando reclamaba que el entonces presidente Mauricio Macri la recibiera como recibió a Chocobar tras el episodio.

«Si mi hijo actuó mal, el policía actuó peor: le dio pena de muerte», concluyó la mujer, quien nunca logró la entrevista con Macri ni con su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Pablo Kukoc y su madre, Ivonne

En vez, en diciembre de 2018 Bullrich reformó el reglamento de las fuerzas de seguridad para el uso de armas de fuego para permitir que sus miembros las usen contra una persona que no esté armada, o cuando los efectivos se vean superados en número.

A través de la Resolución N° 956/2018 del Ministerio de Seguridad se instauró la llamada «doctrina Chocobar», por la que se permite a los efectivos de las fuerzas que le disparen a quien «se fugue luego de haber causado, o de haber intentado causar, muertes o lesiones graves».

«Muchas veces no puedo dormir, pero no me arrepiento de lo que hice«, expresó Chocobar en marzo de 2018, cuando seguía de licencia y procesado por la muerte de Kukoc.

«Hice lo que tenía que hacer. No soy un asesino y tampoco soy un héroe. Soy un policía que si ve que una vida corre riesgo, tiene que actuar», aseguró el policía de Avellaneda.

Chocobar reconoció que le disparó a Kukoc en las piernas y «en el glúteo izquierdo» pero se negó a reconocer públicamente si le apuntó a la espalda «eso es parte de la investigación».