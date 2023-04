Nueva Zelanda le ganó a Los Pumas la final del Seven de Singapur

El marcador cerró en un ajustado 19 a 17.

Los Pumas 7s perdieron ante Nueva Zelanda por 19 a 17 en la final de Seven de Singapur. De todas maneras, fue otra valiosa actuación de la Argentina, que sigue entreverado con los mejores en el circuito Seven y se encamina a conseguir la plaza directa para los Juegos Olímpicos de París 2024. Figura segundo en el certamen con 140 puntos, a 24 de Nueva Zelanda, ya clasificado para la cita olímpica después de haber ganado cuatro etapas.

A los 40 segundos, los oceánicos dieron el primer golpe y se adelantaron por un try del capitán Dylan Collier; fue el mismo arranque negativo del equipo argentino que en las semifinales ante Samoa. Después de un ataque que no pudo concretar Marcos Moneta -un mal rebote le impidió seguir con la pelota-, Moses Leo amplió la ventaja y llevó el marcador a 12-0, a pura velocidad por la franja izquierda.

Sin embargo, Los Pumas 7s respondieron en un momento anímico complicado y Joaquín Pellandini anotó un gran try para descontar y descomprimir la situación. Sobre el final del primer tiempo, el equipo de Gómez Cora desperdició una chance única: contaba con superioridad numérica, pero un error de manejo entre Moneta y Pellandini frustró la posibilidad de igualar el score. Al menos hasta el descanso, habían quedado buenas sensaciones.

Así fue como, en el mismo comienzo del segundo tiempo, Germán Schultz arremetió con un try después de una gran recuperación de pelota de Joaquín Isgró, una conquista a pura presión, aprovechando el hombre de más. Después llegó el punto de quiebre, una desatención en el line out provocó la corrida de un extremo a otro a Brady Rush. La Argentina ya se había quedado con poco margen. Y si existía una última posibilidad, Isgró llegó a centímetros del in goal, pero Nueva Zelanda pescó la pelota para asegurar la victoria, más allá del último try de los albicelestes por intermedio de Moneta.

Fuente: La Nación