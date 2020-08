Nuevo round: el feroz contraataque de Feinmann a Espert en Twitter

Tras el cruce que protagonizaron en televisión, el conductor de A24 le contestó de manera categórica al economista tras haber sido comparado con el ciclo 678

Luego del estruendoso y comentado cruce que protagonizaron en televisión, el conductor Eduardo Feinmann redobló la apuesta contra José Luis Espert. Durante las últimas horas, el periodista trató al dirigente de “mala copia de Bolsonaro”.

“Yo no veo diferencias entre los impresentables de la política. No veo diferencia entre el autoritarismo de CFK y @jlespert. Son lo mismo en las antípodas es una mala copia de Bolsonaro”, lanzó fulminante Feinmann.

Yo no veo diferencias entre los impresentables de la política. No veo diferencia entre el autoritarismo de CFK y @jlespert. Son lo mismo en las antípodas. @jlespert es una MALA COPIA de Bolsonaro. https://t.co/LBwOuVGaus — Eduardo Feinmann (@edufeiok) August 13, 2020

Todo lo que tenía para decirte fue en tu cara, en tu programa y en tu canal. End of story https://t.co/ym5jSPEAyX — Jose Luis Espert (@jlespert) August 13, 2020

Mientras Espert se limitó a responder con un cortante: “Todo lo que tenía para decirte fue en tu cara, en tu programa y en tu canal. End of story (Fin de la historia).

Los dichos que provocaron que el docente sea acusado de copiarse del jefe de Estado brasileño de extrema derecha, acusado de machista, racista y homofóbico fueron pronunciados en una entrevista con el periodista Tomás Méndez.

“No sé. No soy un experto en periodismo, pero no me parece que sea muy diferente el ataque de un Feinmann a los ataques que he tenido cuando había un 6, 7, 8”, sostuvo el ex candidato a presidente de la Nación.