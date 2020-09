Números detrás del súper cepo: 4 millones de personas compraron u$s 768 millones en agosto

casi 4 millones de personas adquirieron un promedio per

cápita

de u$s 193 durante el octavo mes del año

Así lo reveló este viernes el propio Banco Central. La cifra representa un incremento de casi 100.000 personas respecto del mes previo. En promedio las personas adquirieron u$s 193, casi la totalidad del cupo de u$s 200. L. Según informó este viernes el Banco Central (BCRA),, superando así a los 3,9 millones que habían hecho lo propio el mes anterior. Se trata del

A través del Informe de la Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario, la autoridad monetaria reveló, además, que las compras brutas de billetes de las “Personas humanas” totalizaron u$s 768 millones en agosto, superando los u$s 753 millones que dicho segmento había adquirido el mes anterior.

«Las “Personas humanas” compraron billetes por u$s 768 millones y vendieron por u$s 18 millones. Ambos resultados estuvieron en niveles similares a los del mes previo», precisó el BCRA en el trabajo. Respecto a las ventas, el informe detalló que fueron 95.000 las «Personas humanas» que vendieron divisas durante agosto, por un promedio de u$s 191.

de dólares por parte de la población, junto a la sostenida caída de las reservas, motivó a que el martes 15 de septiembre el BCRA endureciera las restricciones cambiarias . Es que el apetito por la divisa forzó a la entidad que preside Miguel Pesce a vender más de u$s 3000 millones en los últimos tres meses, y

Tanto es así, que perforaron el piso de los u$s 42.000 millones este viernes. Según un cierre preliminar dado a conocer por el Central, las reservas cedieron hasta u$s 41.970 millones en la última rueda de esta semana, marcando un nuevo mínimo desde enero de 2017.

Las nuevas restricciones cambiarias, sin embargo, no surtieron efecto. Desde que fueron implementadas, hace 10 días, las reservas del Banco Central no detuvieron su goteo. La entidad acumula ventas netas por u$s 184 millones en el MULC, el dólar blue acumuló una suba de $ 14, el dólar MEP trepó de $ 122,06 a $ 135,29, y el contado con liquidación saltó de $ 128,29 a $ 143,54, aunque llegó a tocar los $ 151 esta semana. Fue la inequívoca respuesta de un mercado que no ahorró en nerviosismo durante las siete ruedas en las que se extendió el virtual feriado cambiario. Las ventas de divisas por parte de las entidades bancarias, no obstante, comenzaron a normalizarse este viernes.

Otros puntos salientes del Informe Cambiario

Del trabajo dado a conocer este viernes por el BCRA se destaca también que los clientes de las entidades compraron en el mercado de cambios u$s 1333 millones que fueron vendidos por el BCRA y las entidades, por u$s 1278 millones y u$s 55 millones respectivamente. Adicionalmente, la autoridad monetaria efectuó ventas de forma directa al Tesoro Nacional por u$s 563 millones.

De acuerdo al informe, “el sector real fue comprador neto de moneda extranjera por u$s 103 millones”, luego de haber finalizado el mes anterior en una posición de vendedor neto por u$s 609 millones.

El trabajo reveló, además, que dentro de ese grupo el principal sector en términos de ventas netas históricas, “Oleaginosas y Cereales”, registró ingresos netos por u$s 1509 millones, anotando así una caída del 31% respecto a los registrados en el mismo período del año anterior y de 27% al realizar la comparación interanual para las ventas netas de los primeros ocho meses del año. Los u$s 1509 millones de ingresos netos representan, además, una desaceleración respecto de los u$s 1976 millones que se habían registrado en julio.

Al respecto, el BCRA, a través del informe cambiario, argumentó: “Este nivel de ingresos estuvo por debajo de las estimaciones de exportaciones netas de bienes, lo que implicaría que el sector habría retomado la cancelación de deuda por anticipos y prefinanciaciones de exportaciones observados en los primeros cinco meses del año. El nivel de endeudamiento del sector por financiamiento a exportaciones se encuentra en un nivel mínimo histórico”.

El “Sector Real excluyendo Oleaginosas y Cereales”, en cambio, fue comprador neto en el mercado con un total de u$s 1606 millones, lo que significó un aumento en sus compras netas de aproximadamente u$s 240 millones respecto al mes anterior. Dichas compras, explicó el Central, “fueron destinadas principalmente a realizar pagos netos por bienes y servicios, y a cancelar deuda financiera”.