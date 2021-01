Obama aseguró que los incidentes fueron “una vergüenza pero no una sorpresa”

El ex mandatario cargó la responsabilidad sobre Donald Trump y sus seguidores republicanos por los disturbios. Hizo un llamado al partido opositor a “extinguir las llamas”

El ex presidente estadounidense Barack Obama responsabilizó a su sucesor Donald Trump y a los republicanos por la violencia de manifestantes en el Congreso estadounidense este miércoles, y aseguró que fue un “momento de gran deshonor y vergüenza para nuestra nación”.

El protagonista señaló que “nos estaríamos engañando si tratáramos esto como una sorpresa total”. Añadió que los incidentes dentro y fuera del Capitolio fueron “incitados” por Trump, quien “ha continuado mintiendo sin fundamentos sobre el resultado de una elección legítima” ganada por el demócrata Joe Biden en noviembre pasado.

A través de una declaración publicada en sus perfiles de redes sociales, el antecesor de Trump además sostuvo que “desde hace dos meses, un partido político y el ecosistema de medios que lo acompaña con demasiada frecuencia no estuvieron dispuestos a decirles la verdad a sus seguidores”

Here’s my statement on today’s violence at the Capitol. pic.twitter.com/jLCKo2D1Ya